El Real Murcia juega hoy en Orihuela con entradas a diez y cinco euros
Paco Sarabia
Hoy, a las 20:00, el Real Murcia tiene un nuevo amistoso de pretemporada. Visita al Orihuela, en un choque que servirá al conjunto oriolano para presentarse ante su afición. Las entradas para el encuentro están a la venta y tienen un coste de 10 euros para adultos y 5 para jóvenes (de 13 a 17 años). Tras las buenas sensaciones que tuvo el cuadro grana en la victoria por 3-1 ante el Eldense, Joseba Etxeberria seguirá probando y perfeccionando al equipo de cara al inicio de la competición. Se espera, como en partidos anteriores que el técnico saque dos equipos diferentes para no cargar de minutos a su plantilla.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¡Salida inminente de Iñigo Martínez a Arabia!
- Otro lío en el Barça: conflicto con los dorsales
- Iñigo, un golpe duro para Flick
- La salida de Íñigo, clave para facilitar las inscripciones en el Barça
- ¡El Barça podría traspasar ya a Iñaki Peña!
- Comunicado del Barça sobre la capitanía de Ter Stegen
- Mastantuono, Güler y Endrick se quedan fuera de los nominados al Trofeo Kopa
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró