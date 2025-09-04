Real Murcia: una fiesta de buenos propósitos

El Real Murcia se presentaba ante su afición antes del partido para dar la bienvenida a una nueva temporada. Un curso que ya empezó el pasado lunes y no lo hizo de la mejor manera para el cuadro grana, que encajó una dura derrota contra el Marbella en la primera jornada de liga. A pesar de la decepción, la ilusión de los aficionados que acudieron al Trofeo Enrique Roca quedó de manifiesto. Sin embargo, el partido no captó toda la atención debido a la coincidencia con la llegada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral de Murcia y el arranque de las fiestas. Pero aun así, los que acudieron al estadio alentaron a cada uno de los miembros del equipo durante el acto de presentación.

Conforme salían los jugadores por el pasillo, los miles de aficionados que se habían dado cita en Nueva Condomina animaron a cada uno de ellos. Pero hubo dos que se llevaron las mayores ovaciones, el muleño Pedro León, y el último y más esperado fichaje del club, David Flakus. El esloveno no pudo estar en la primera jornada de liga, pero ya está de nuevo en la que ya fue su casa la pasada temporada, dispuesto a traer nuevas alegrías al Real Murcia.

Llegó el turno de coger el micrófono y dedicar unas palabras a la afición. Los encargados para esa tarea fueron Joseba Etxeberria y Pedro León. El técnico afirmó que «no os voy a pedir nada. Somos nosotros los que desde el campo tenemos que transmitir esa energía y esa valentía». El muleño continuó las palabras de Joseba, y añadió: «Quiero agradecer a esas 17.000 personas que se han apuntado para acompañarnos esta temporada. No os vamos a pedir nada, solo deciros que esta plantilla y este cuerpo técnico se van a dejar la piel en el campo para devolver al Murcia al fútbol que se merece. Ojalá a final del curso lo podamos celebrar todos juntos».

Por último, y para poner el broche final a la presentación oficial de la nueva plantilla, un cuarteto musical murciano interpretó el himno del centenario con instrumentos de cuerda. La afición inundó el estadio con una gran ovación y una marea de aplausos tras finalizar la actuación. Dejando claro que lo ocurrido el lunes pasado en Marbella es un tropiezo, y que van a seguir animando al equipo durante todo el año, pase lo que pase.