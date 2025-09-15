El Real Murcia de Etxeberria no arranca (1-1)

La vida sigue igual en el Real Murcia. Porque no recuerdan los aficionados un inicio liguero tranquilo de los granas. Y tampoco conocen lo que es disfrutar de un partido sin sufrimiento. Es más, por mucho que se den vueltas al dueño del banquillo, ganar al filial del Atlético de Madrid se ha convertido en una misión imposible. Incluso, para seguir alimentando las odiosas comparaciones, el Real Murcia empató ayer contra los de Fernando Torres como lo hizo hace un año. La diferencia es que en 2024 se dejó dos puntos en Nueva Condomina; y este domingo se los dejó en Alcalá de Henares. Pero el resto fue exactamente igual. Otra vez un maldito córner condenó a los murcianistas, otra vez un maldito córner en el tiempo de descuento. En el 99 marcó ayer Javier Boñar, en el 99 obtuvo premio el filial rojiblanco; en el 99 se quemó el Real Murcia, un Real Murcia que, independientemente de quién se siente en el banco, es feliz jugando con fuego.

Lo prometido no llega

Podemos leer el partido como lo hizo Joseba Etxeberria. Podemos quedarnos con las ocasiones falladas inexplicablemente por Schalk y por Pedro León. Podemos lamentar esos dos errores groseros que podrían haber sentenciado el partido en los últimos 20 minutos. Sin embargo, quedarse solo con 20 minutos cuando desde Nueva Condomina nos han prometido la luna, resulta demasiado decepcionante. Y más teniendo en cuenta que ni esos 20 minutos de vértigo en ataque estuvieron acompañados de dominio y diversión. Porque el dominio y la diversión la puso el Atlético Madrileño, un Atlético Madrileño al que el Real Murcia se conformó con destrozarle a la contra. Así llegó el gol de Flakus. Así se adelantaron los granas en el marcador. Lo hicieron después de una primera parte decepcionante, una primera parte de esas de traca, que en otras temporadas hubieran dejado sin dormir varias noches a Felipe Moreno.

Salvados por Gazzaniga...

Porque ni una combinación interesante se le recuerda al Real Murcia antes del descanso. Porque ni una llegada peligrosa sumaron los granas. Porque seguimos conformándonos con los quince minutos que nos regaló Ekain en la primera jornada, con algún centro aislado de Álvaro Bustos o con alguna batalla de Pedro Benito. Pero quitando eso, el Real Murcia fue un trapo en manos de un Atlético Madrileño que hizo lo que quiso por banda, hasta el punto de que Arnau Ortiz e Iker Luque se convirtieron en una pesadilla. Hasta el punto de que si al descanso el marcador estaba 0-0 era por obra y gracia de Gazzaniga, que a veces falla, pero la mayoría de las veces acierta.

El que no acierta es Etxeberria. Un Etxeberria que nos puso sobre la mesa un dulce muy goloso y que ahora mismo, tras los primeros lengüetazos, resulta ser más un caramelo envenenado. Porque el Real Murcia no divierte, ni manda, ni da miedo en ataque... Porque el Real Murcia de Etxeberria es repetitivo, tan repetitivo como lo era del de Fran Fernández. Con Isi Gómez y Juan Carlos Real saltando por los aires al primer paso al frente del equipo rival, con David Vicente retenido atrás para evitar males mayores y con Cristo Romero sufriendo demasiado, los aficionados del Real Murcia bastante tienen con rezar.

... y por Flakus

Y ayer los rezos le salieron bien en un primer momento. La ambición del Atlético Madrileño se quedaba al borde del área, y las dos únicas que supo encontrar puerta, apareció Gazzaniga para salvar el 0-0. No solo eso. Los rezos permitieron que una estrella fugaz apareciese nada más iniciarse la segunda parte. Porque sin buscarlo ni merecerlo, el equipo grana se vio por delante en el marcador. Solo hay que ver la jugada. Balón largo de Gazzaniga que Pedro Benito cabecea para ganar la espalda a la defensa local y dejar en una situación inmejorable a un Flakus que volvió a demostrar que no suele fallar en el uno contra uno. Segundo gol del esloveno, que ante el Torremolinos fue protagonista en la victoria y que ayer salía al rescate de su equipo.

Si alguien pensaba que el 0-1 iba a cambiar el guion del partido, se equivocó. Si alguien pensaba que al Real Murcia el gol le daría alas, vive en una realidad diferente. Porque ni con ventaja fue el Real Murcia capaz de sacar el librillo de Etxeberria. Ni con ventaja vimos a un conjunto grana dominador. Ni con ventaja vimos a los murcianistas jugar al fútbol.

Es verdad que jugar a la contra también vale, y no es menos cierto que a veces es súper divertido para el espectador, pero es que hasta jugando a la contra el Real Murcia es un equipo lleno de carencias. Porque para arriesgarte a eso, hay que ser sólido, y el Real Murcia no es sólido. Y para jugar a eso tienes que ser matador, y ayer el Real Murcia tampoco lo fue. Y eso que Etxeberría oxigenó piernas con la entrada al campo de jugadores como Sekou, Pedro León, Palmberg y Schalk. Pero los granas lo único que hicieron fue dar vida a un Atlético Madrileño que durante algunos momentos se deprimía en el quiero y no puedo.

Fallos que salen caros

Un quiero y no puedo que podría haber acabado de golpe si Schalk hubiera estado más fino ante Esquivel en una doble ocasión clarísima, especialmente tras el rechace del portero. Un quiero y no puedo que podría haber finiquitado Pedro León, sin embargo Pedro León ya no tiene nada que ver del jugador letal que regresó al Real Murcia en la temporada 22-23. Porque mientras que en aquel curso convertía en oro todo lo que tocaba, ayer le pesaron demasiado las piernas en un uno contra uno frente al meta rojiblanco.

Y cuando no eres capaz definir y encima no eres capaz de leer el partido, pues ocurre lo que ocurre. Y es que, ni con el partido llegando a su fin ni con el Atlético un poco a la desesperada, el Real Murcia no supo echar el freno. Todo lo contrario. Se vio en la última acción del partido. La acción que acabó en el córner que condenaría a los granas. Se vio ahí a un Real Murcia completamente roto, desajustado en defensa, regalando espacios. Un Real Murcia más preocupado por irse arriba, que por guardar la ropa de lo ya conseguido, y más teniendo en cuenta el poderío de los locales con el balón en los pies.

Volvió a salvar Gazzaniga y volvió a acabar todo con un córner, un córner que comenzó con mil rebotes y que acabó con un gol que agranda las dudas de un Real Murcia demasiado lejos de lo que nos prometieron.

Etxeberria, en rueda de prensa

«Cuando no matas el partido, puede pasar esto». Así hablaba ayer Joseba Etxeberria de lo sucedido en Alcalá de Henares, donde los granas dejaron escapar dos puntos en el tiempo de descuento. Aunque el juego del Real Murcia dejó mucho que desear, el técnico murcianista prefirió quedarse con las ocasiones falladas por los suyos ante el Atlético Madrileño. «Sabíamos que en los contraataques podíamos hacer daño y hemos tenido ocasiones muy claras para sentenciar. Al final cuando no matas el partido puede pasar esto», decía, lamentando la falta de contundencia para sentenciar los partidos.

Joseba Etxeberria, que también hablaba de la necesidad de acelerar cuando entra el VAR para no hacer los partidos interminables, se refería a la «incomodidad e imprecisiones» de la primera parte. Ya en el segundo tiempo, «con el 0-1 de Flakus el escenario cambiaba. Sabíamos que ellos se iban a volcar y, de hecho, es un equipo súper ofensivo y habíamos trabajado de que nosotros con nuestra velocidad podíamos hacer daño a la contra y así ha sido». «Hemos tenido 3 clarísimas, que de hacer 1 de esos 3 estaríamos hablando de otro partido, pero cuando no sentencias pueden pasar este tipo de cosas. Ha sido una jugada desafortunada porque ha sido el gol de rebote, pero en el fútbol este tipo de cosas pueden pasar. La mejora nuestra está en la contundencia que es lo que nos ha faltado», insistía el técnico del Real Murcia. Etxeberria también habló de los problemas físicos de Jaso, que obligaron a cambiarlo en los minutos finales.