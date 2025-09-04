El Real Murcia ensaya ante un Elche invicto en Primera

La primera semana de competición llega cargada para un Real Murcia que afrontará tres partidos en siete días. Después de su amargo estreno de curso en Primera Federación, con su derrota el pasado lunes en Marbella (1-2), el conjunto grana afronta esta tarde en Nueva Condomina el trofeo Enrique Roca. Un encuentro amistoso que servirá como partido de presentación ante sus aficionados, pero a la vez exigente ante un rival de superior categoría.

Un ensayo para que Joseba Etxeberria, técnico murcianista, pueda seguir ajustando cosas en el juego de su equipo, especialmente en la faceta defensiva tras lo visto en la jornada inaugural, aunque también para que los últimos movimientos en el mercado veraniego, como la contratación del centrocampista Sekou Djanbou o el delantero David Flakus, que ayer fue presentado ante los aficionados, puedan engancharse también al ritmo del trabajo del equipo lo antes posible.

El Elche de Eder Sarabia afrontará esta prueba en la capital del Segura, que arrancara a las 20.30 horas -a las 19.45 horas será el acto de presentación ante los aficionados granas-, después de firmar un espléndido arranque en Primera División. El conjunto ilicitano, pese a ser un recién ascendido, ha logrado puntuar ante el Real Betis y el Atlético de Madrid, en dos duelos con idéntico resultado (1-1), y sumar una victoria ante el Levante, otro de los equipos que el pasado curso logró el ascenso a la máxima competición.

Precisamente, dos jugadores nacidos en la Región de Murcia, fueron los autores de los tantos que consiguió el Elche en su triunfo ante el Levante (2-0). Y es que tanto Rafa Mir, que ya anotó ante el Atlético, como el centrocampista Rodrigo Mendoza fueron los artífices. No obstante, el jugador de Molina de Segura no estará esta noche en Murcia al estar citado con la selección española sub-21. En la plantilla ilicitana también se encuentran Germán Valera, también de Molina de Segura, y autor del primer gol de la temporada, y un John Donald que llegó a jugar en las categorías inferiores del club grana. Además, ha firmado en los últimos días del mercado a jugadores como Héctor Fort, Adriá Pedrosa o el portero Iñaki Peña.