El Real Murcia cierra la pretemporada con victoria

Siete partidos de preparación ha tenido el Real Murcia para llegar en plena forma al pistoletazo de salida de la temporada 25-26 en el Grupo II de Primera RFEF. Ya solo faltan nueve días para que el conjunto grana inicie una campaña que debe terminar con el deseado ascenso al fútbol profesional. Será el lunes 1 de septiembre cuando los de Joseba Etxeberria debuten en un curso que se inicia en Marbella.

Ese encuentro en el Banús Football Center llegará para el Real Murcia después de una pretemporada en la que el balance es positivo. Este sábado, en Pinatar Arena, los granas ponían fin a ese periodo veraniego de preparación con un nuevo triunfo, esta vez ante el Elche Ilicitano. Un gol de Ekain justo antes del descanso definía un choque matinal en el que Pedro Benito fallaba un penalti en el minuto 47.

Con la competición oficial ya asomando, Etxeberria no pudo aprovechar este último amistoso veraniego para perfilar el once que utilizará frente al Marbella, y es que el técnico grana no pudo contar con muchos de sus fichajes, al tener problemas musculares. Antonio David, Sergio Moyita, Zeka, Schalk y Cadorini no disputaron ni un solo minuto en el encuentro ante el filial del Elche.

Con esas bajas, Etxeberria comenzó el partido con un once en el que Alberto González, Andrés y Saveljich formaban una defensa de tres, con David Vicente y Cristo por bandas. Palmberg e Isi Gómez aparecían en el centro del campo. Ekain y Álvaro Bustos ocupaban los extremos con Pedro Benito como el jugador más adelantado.

Le costaba al Real Murcia entrar en el partido, viéndose en apuros durante algunos minutos. Ya a la media hora, Álvaro Bustos tiraba de los suyos en ataque y el colegiado anulaba un gol a Pedro Benito por fuera de juego. El tanto que acabaría siendo de la victoria llegó en el 44. Ekain aprovechaba una asistencia de David Vicente.

La segundo parte trajo el debut del meta Diego Piñeiro, último fichaje de los granas y que llega para competir con un titularísimo Gazzaniga. El portero madrileño dejó buenas sensaciones en sus primeros minutos con la elástica grana.

Sin pegada

Tuvo ocasiones el Real Murcia para ampliar distancias en la segunda parte, pero pecó de falta de pegada, haciéndose evidente la necesidad de que llegue ese delantero tan deseado antes del cierre del mercado de fichajes.

Con la victoria por 1-0 frente al Ilicitano, los granas cierran la pretemporada con cuatro triunfos, un empate y dos derrotas. Además de al filial del Elche, también ganaron al Lorca Deportiva, al Eldense y al Melilla. Se empató contra el Orihuela y se perdió frente al Albacete en el primer partido de preparación y en el Rico Pérez.