Prueba de fuego para el Eldense ante un Nàstic con urgencias

El Eldense afronta este sábado (21 horas) un exigente test en Tarragona ante un Gimnàstic con urgencias tras un titubeante inicio de temporada que le ha metido en zona de descenso.

El buen arranque de temporada del Eldense al sumar 8 puntos de 12 posibles en las cuatro primeras jornadas del grupo 2 de Primera Federación, le ha valido para ser colíder y ahora se pone a prueba en una complicada salida.

Javi Cabello, entrenador del conjunto alicantino, recordó antes de emprender viaje a Tarragona que el Gimnástic "nos va a exigir a todos los niveles porque tiene jugadores con calidad y esperamos su mejor versión".

En este sentido, el técnico azulgrana dejó claro que "si queremos ganar en Tarragona tendremos que hacer un partido muy completo. Nos equivocaremos si hacemos caso a la clasificación" para añadir que "para nosotros es una piedra de toque".

Con las bajas de Rubén Quintanilla, Borja Calvo y Jesús Clemente por lesión, el Eldense podría alinear a Ramón Vila, Vallejo, Dario Dumic, Floris Smand, Arnau Gaixas, David Ruiz, Marcos Bustillo o Guille Macho, Ibarrondo, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Dioni Villalba.

Vía: Información