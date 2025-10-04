Este es el próximo partido del CD Tenerife

El CD Tenerife quiere mantenerse invicto y sumar la sexta victoria consecutiva de esta temporada este mismo sábado ante la afición del estadio Heliodoro Rodríguez López. El calendario ha deparado para esta jornada un partido que no se antoja nada fácil para los tinerfeños.

Los de Álvaro Cervera, líderes con cinco puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, recibirán en el feudo del CD Tenerife al Zamora CF, quinto clasificado. Los leoneses cierran el grupo de los equipos que luchan por la fase de ascenso con nueve puntos, tras dos victorias y tres empates.

Para el rival, el hueso serán precisamente los blanquiazules. Ya desde antes de que se iniciara la temporada, la plantilla tinerfeña era considera la más fuerte del grupo 1 de Primera RFEF, pero el inicio del curso liguero ha venido a ratificar esta fortaleza.

Las cifras

Y es que los isleños permanecen como líderes imbatibles, con cinco victorias y solo un gol en contra. Unos resultados que le permitirán seguir en lo alto de la clasificación al menos una semana más, gracias a los cinco puntos de colchón con los segundos, el RC Celta Fortuna.

Se unen los aciertos de cara al gol, con un delantero en racha: Jesús de Miguel acumula seis goles y se coloca como pichichi del grupo. Completan la tabla de goleadores Enric Gallego, con dos tantos, y Maikel Mesa, Dani Fernández, Landázuri, Nacho y Álvaro González, con uno cada uno.

Goles que sirven de mucho sobre todo si se tiene en cuenta que la defensa tampoco falla. Tanto es así que tuvieron que pasar cuatro partidos y medio para que el guardameta del CD Tenerife encajara su primer gol: Daniel Martín es un cerrojo, solo superado por Iker Galindo del Athletic Club B.

La plantilla

Para la cita de este sábado, el míster podrá contar con casi toda la plantilla, gracias al regreso de Landázuri, que había causado baja por parternidad en el último encuentro. Solo faltará Marc Mateu, que seguirá una semana más sin estrenarse con el CD Tenerife.

El partido se desarrollará en el Heliodoro Rodríguez López a partir de las 20:00 horas (en Canarias) y será arbitrado por Gerard Rius Rius. En esta ocasión, las cámaras de la Televisión Canaria no estarán presentes en el campo, pero sí se podrá ver a través de Movistar +.

