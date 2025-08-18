Protagonistas con acento en el CD Tenerife

Si la pretemporada tuviese sus propios ganadores, los del Tenerife hablarían todos con acento isleño. A falta de una última prueba estival en La Palma –este sábado contra Atlético Paso y Mensajero–, son canteranos la mayoría de los grandes protagonistas del proceso de pruebas y ensayos en el laboratorio de Cervera. En la portería ha salido reforzado Gabri de Vuyst, héroe del Trofeo Teide y que ha logrado asentarse en la condición de guardameta reserva (como mínimo).

Además, los amistosos estivales afianzan a Alassan, cuyo trabajo le ha valido para ganarse con su propio sudor un sitio en el primer equipo. Cotiza al alza igualmente Dani Fernández, quien ha demostrado gran madurez a su corta edad (17 años) y por supuesto Fran Sabina, al que se le caen los goles. Lleva tres partidos consecutivos demostrándolo.

Gabri de Vuyst

Hijo de guardameta, ya la pasada temporada estuvo en varias ocasiones en rutina de primer equipo. «Siempre fue muy respetuoso, humilde y trabajador», ensalza el entonces cancerbero titular, Edgar Badia. En clara señal de confianza por los porteros provenientes de la cantera, el club ha decidido no firmar a más jugadores para esta demarcación. Así que será Gabri quien porfíe por la titularidad con el fichado Dani Martín tras brillar sobremanera en la final del Trofeo Teide. Dejó su portal a cero mientras estuvo bajo palos y luego fue providencial en la decisiva tanda de penaltis.

Alassan

El otro gran vencedor de la final del Trofeo Teide, de la que se marchó a casa con la distinción de MVP. Para cualquier otro futbolista tal vez habría sido un premio anecdótico; para Alassan, era la confirmación de que transitaba por el buen camino. Sus notables minutos frente a la UD Las Palmas le valieron para consolidar en Cervera la idea de que debía quedarse. A la semana siguiente no tuvo minutos en el segundo derbi, el de Gran Canaria, justo aquel donde el colectivo naufragó. Días después, el club confirmaba que Alassan se había ganado quedarse. En este tiempo había despertado el interés de varios pretendientes de la misma categoría que el Tenerife, cuya dirección deportiva le ha renovado por dos años más. El acuerdo de ampliación de su contrato está firmado, solo falta anunciarlo.

Fran Sabina

Curiosamente, también en su casa tiene a su mayor referente. Si Gabri es hijo de portero, Fran lo es de un delantero que jugó hasta 100 partidos en la extinta Segunda B. En el caso del pequeño de la saga, empezó su trayectoria en benjamines en el Atlético Tacoronte y pasó por el Sporting Tenerife antes de enfundarse la blanquiazul. Hizo hasta 28 dianas en un solo año y 30 a la siguiente. Dígitos que confirman su idilio con el gol, que ahora ha ratificado en la pretemporada del Tenerife. Vio portería en la final del Teide, anotó el tanto del honor en la aciaga mañana de Barranco Seco y el viernes volvió a mojar en Los Cristianos. Guill asegura que será su propio rendimiento el que ubique donde merezca.

Dani Fernández

En la agenda de los muy grandes, que siguen al acecho del jugador lagunero, se convirtió el año pasado en el segundo más joven de la historia blanquiazul en sumar minutos con el primer equipo. La pretemporada permite adivinar en Fernández Melián a un delantero mucho más maduro, con mejor criterio en la toma de decisiones y con una fisonomía diferente, donde se aprecia el trabajo y la rutina en el contexto de un equipo profesional. En el cuadro técnico y la dirección deportiva están muy satisfechos con su rendimiento y evolución, hasta el punto de que podría ser un elemento muy importante en este nuevo curso.