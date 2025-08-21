Los primeros trazos de Etxeberria cambian el ataque del Real Murcia

La pretemporada siempre es un banco de pruebas en el que cualquier aspecto no se puede tomar por definitivo. Sin embargo, sí que puede ayudar a formar un concepto de lo que pueden ser los primeros meses del nuevo curso. Y en el Real Murcia todo apunta a que la falta de pegada que le ha lastrado en los últimos años quizá pueda quedarse atrás esta campaña. De hecho, Joseba Etxeberria llegaba a principios de verano con esa idea, avalado por su apuesta de un estilo reconocible y ofensivo para un conjunto grana que, precisamente, ese había sido uno de sus déficits a pesar de regresar a un play off de ascenso a Segunda después de siete años.

Todavía resta trabajo por hacer antes del inicio de la nueva temporada, que para el Real Murcia será el próximo lunes 1 de septiembre ante el Marbella, especialmente en un mercado de fichajes en el que club aguarda todavía la llegada de un delantero que sirva como guinda al segundo verano de Asier Goiria al frente de la parcela deportiva. No obstante, las sensaciones y los números de momento muestran la mano de Joseba Etxeberria en el primer mes de preparación.

Y es que si algo ha quedado claro estas semanas es que el Real Murcia ha sido capaz de ver portería prácticamente en todos sus amistosos. De los seis disputados hasta ahora, a falta del último este sábado (10.30 horas) ante el Elche Ilicitano, de Segunda Federación, la plantilla murcianista ha sido capaz de ver portería en cinco de ellos. Ya sea ante rivales de mayor categoría, como el Albacete, o de inferior, como Lorca Deportiva o Melilla, este nuevo Real Murcia no se ha quedado con las manos vacías en cuanto a su capacidad para ver portería.

De hecho, los de Etxeberria tan solo han caído en dos ocasiones durante esta pretemporada. Con el Albacete (1-2), en su primer amistoso, y contra el Hércules (1-0), rival de su mismo grupo esta temporada en Primera Federación y que coincide con el único partido en el que los granas se quedaron sin anotar.

De hecho, cogiendo los datos de la pretemporada de hace un año, donde el Real Murcia también acometió varios movimientos en el tramo final con la llegada de un nuevo delantero como fue Raúl Alcaina, el conjunto grana llegó a enlazar hasta tres encuentros amistosos sin anotar un solo tanto ante Linares Deportivo (0-0), Albacete (0-2) y Águilas (3-0) en las primeras semanas de agosto.

Pedro Benito, con tres tantos, y Matheus Cadorini, con dos, han sido los máximos goleadores este verano a falta de un último ensayo para cerrar la preparación y enfrentarse al calendario de la Primera Federación a partir del 1 de septiembre. No obstante, el club sigue trabajando en la llegada de un ‘nueve’ contrastado y eficaz cara a puerta. Una figura con la que no ha podido contar prácticamente durante su década en la tercera categoría, donde ninguno de sus referentes ofensivos ha rozado la decena de tantos al término de un curso, ni en la ya extinta Segunda B ni en Primera Federación.

De hecho, la situación de Cadorini no está del todo clara a pesar de ser una de las sensaciones de esta pretemporada. Y es que la llegada de un delantero dejaría sin ficha al brasileño, al ocupar este año plaza sénior en lugar de la sub-23 de la pasada campaña. En este sentido, el Real Murcia se niega a arrojar la toalla por un David Flakus que continúa en el Castellón pero con un futuro incierto, ya que no participó un solo minuto en la primera jornada de liga y si ocurre lo mismo este domingo, en el encuentro ante el Valladolid, el esloveno se arriesgaría a vivir otro inicio de curso con un papel secundario en Castalia por segunda temporada consecutiva.