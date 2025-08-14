La Primera RFEF del Zamora CF tendrá su propio VAR

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial una novedad de la que ya se venía hablando en la tercera categoría del fútbol español que tendrá su propio VAR.

Se trata de un nuevo sistema de video arbitraje, que se encuentra en fase de ensayo por la FIFA y la IFAB, y que creen que dotará a la categoría de un mayor rigor y transparencia arbitral, así como de una mejora del espectáculo.

Será utilizado en la Copa Mundial Masculina Sub-20 Chile 2025 tras haber sido implementado en torneos como la Copa Mundial Femenina Sub-20 Colombia 2024, Copa Mundial Femenina Sub 17 de República Dominicana 2024.

La herramienta no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo por lo que los entrenadores serán los encargados de solicitar la revisión de las decisiones o incidencias de un partido.

Los supuestos en los que el FVS puede ser utilizado son gol / no gol; penalti / no penalti; roja directa o confusión de identidad

Tal y como han informado, para solicitar la revisión, los entrenadores deben entregar una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción. Con este sistema la competición evita que los partidos sufran retrasos excesivos. En caso de que el juego se reanude, la jugada en cuestión no podrá ser modificada.

Cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido y en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud. Cabe destacar que una vez realizada la solicitud (tarjeta de revisión entregada al cuarto árbitro), no podrá retirarse.

Las revisiones se llevarán a cabo junto al terreno de juego donde existirá un monitor desde donde los árbitros principales llevarán a cabo la verificación.