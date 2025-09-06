Primera prueba decepcionante para el nuevo Hércules

No hay manera. Ganar a domicilio continúa siendo una quimera, uno de esos sucesos improbables que se te pegan al destino y no hay forma de sacudirse. Tercera visita a Ibiza y nada. Ganar en Can Misses se ha vuelto otro imposible. Esta vez en un partido que casi dura 100 minutos y en el que apenas se jugaron 40. El resto del tiempo, o malgastado en revisiones de VAR estériles o en balones desperdigados, sin dueño, voladores. El fútbol en el césped duró lo que tardó Bebé en romperse, el resto fue una cadena de vaivenes desnortados, de aventuras individualistas deslucidas, descontroladas, de envíos a la desesperada sin nadie al remate e interrupciones, muchas, demasiadas... muy desesperantes.

Derrota en Can Misses y primera prueba del curso con final decepcionante. El duelo de favoritos, de candidatos al liderato del grupo, se resolvió desde la genialidad de uno de los protagonistas. Los demás, salvo Ben Hamed, no encontraron el modo de brillar, de hacerse valer. Una asistencia de Bebé y también un golazo del portugués acabaron, en solo media hora, con la escasa resistencia blanquiazul, endeble desde el saque inicial.

Sin control posicional, sin dominio de la posesión y con una estructura insólita, la propuesta de Torrecilla no halló la manera llevar el balón al área (otra vez) y, lo que es peor, contener el poderío ofensivo de un Ibiza que, a tirones, consiguió encontrar cerca de Carlos Abad a sus mejores hombres. Sotillos dejó en el banquillo a Samu; Ropero a Mangada; y Fran Sol a Slavy. Bolo también se estrenó, pero él por las molestias de Monsalve, no por decisión técnica. El primero firmó el despropósito más flagrante del encuentro y los otros dos, sin brillantez, sí fueron capaces de asociarse en el empate a uno después de que Bebé descosiera en la banda al central, ahora reconvertido en lateral. El cambio de orientación de Del Pozo sorprendió a Sotillos, el portugués le ganó la espalda y el resto fue una oda a la pericia individual y la excelencia ofensiva (y, por añadidura) a la endeblez atrás del Hércules.

El luso se plantó en el área y le regaló a Álex Gallar el 1-0. Nadie acompañó al exblanquiazul. De pronto, el equipo retrocedió seis meses en el tiempo. El desajuste fue tan flagrante, que el técnico intentó aliviarlo presionando más arriba para no dar ventaja al mayor talento ibicenco. Eso propició que Ropero, en su primer (y casi único) contacto con el cuero, llegara a presionar una salida precipitada desde atrás de la zaga insular, robara el esférico, se lo sirviera a Fran Sol, quien de espaldas, posteando, encontró de cara a Ben Hamed. El camerunés aún con gasolina, conectó un derechazo tenso desde la frontal y firmó un empate que se antojaba poco probable viendo el fútbol de unos y otros.

Cruda realidad

El espejismo duró muy poco. Lo justo. En otro desbarajuste, este en la otra banda, es Carlos Rojas quien se despista, no mira, no persigue, y permite la colada de Medina hasta la línea de fondo. Su centro al área, mordido, tampoco se acierta a despejar hasta que el balón le cae a Fede Vico, que se apoya en Gallar, que se la sirve rodada a un Bebé escorado. El portugués le pega con rosca hacia adentro y hace inútil la estirada de Abad, que vuela sabiendo que no llega por más que quiera. Sotillos no regresó del receso. Samu, el autor del tanto de la primera victoria con su cabeza, se adueñó del flanco derecho.

Bebé entendió entonces que el daño debía crearlo ahora por la izquierda. Lo pensó y lo hizo. En su primera pelota en la nueva ubicación rompió a Retuerta y su tiro con la derecha murió varado en la red, pero esta vez por fuera. El gesto antinatural le provocó una lesión muscular a él y un alivio general a la grada blanquiazul. Con el luso fuera, el Ibiza ya no fue tan valiente, pero su falta de atrevimiento no la transformó el Hércules en pegada, en empuje, en ganas de ganar.

El partido se atragantó, entró en vía muerta. Apenas se jugó en la segunda parte. El VAR intervino sin darle la razón a nadie y el pulso de candidatos al ascenso mutó en pelea en el barro, en uno espeso del que no salió nada reseñable más que la constatación de que el modo de jugar aún está verde, sin madurar. Y eso es algo que sí asusta, la verdad...