Primera defensa del liderato para el Compostela

Desde el momento exacto en el que se consumó el descenso de la SD Compostela a Tercera RFEF se entendió que el cuadro santiagués estaba obligado a dominar la categoría. La historia del club y el proyecto deportivo avalaban esta creencia y convirtieron a la esedé en el gran favorito para el ascenso.

El inicio de la competición ha reforzado esta idea. Y es que solo se han jugado cuatro jornadas pero el Compos ya es líder en solitario con 10 puntos de 12 posibles. Este domingo, a las 18.00 horas, en el estadio Verónica Boquete de San Lázaro defiende por primera vez esta temporada su condición de puntero. El Silva, el aspirante a destronar que llega a la capital gallega sin conocer la victoria y como colista -un punto en cuatro encuentros-.

El rival

El cuadro coruñés afronta el choque después de sumar su primer punto de la campaña al empatar (1-1) frente al Estradense en casa. De esta forma y tras comenzar la competición con malos resultados, el Silva se presenta en San Lázaro con el objetivo de dar la sorpresa y desbancar al nuevo líder de Tercera.

Un reto mayúsculo para el conjunto dirigido por Noé López que ha convocado a veinte futbolistas para el partido. Lema, Máquez, Moure, Joao Paulo, Carro, Rodri Parafita, Carletto, Mini Bugy, Pablo Rubio, Adrián Vázquez, Montero, Bilal, Uriel, Baldomar, Nico Mosquera, Seydi Mendes, Manu, y los excompostelanistas Álex Ares y Rodri Alonso conforman la convocatoria visitante.

Por parte del Compostela, Secho cuenta con la totalidad de su plantilla, disipando las dudas generadas en torno al estado físico de un Charly que finalmente estará disponible para este domingo.

La esedé solo concibe el triunfo tras ceder los primeros puntos de la temporada la semana pasada ante el Céltiga. El empate (1-1) en A Illa obliga al Compos a vencer en casa para hacer de su ‘x’ en el Salvador Otero un buen resultado. En caso de no conseguir la victoria, el equipo de Secho encadenaría dos jornadas sin triunfo.

El cuadro picheleiro espera prolongar su racha invicta además de mantener su novedoso primer puesto. En Santiago esperan que la defensa del liderato ante el Silva sea la primera de muchas en este ilusionante año. Un largo viaje en el que cada partido será trascendental para el ascenso, el gran objetivo de los blanquiazules. Mañana, jornada 5, primera prueba para el Compos líder que aguarda conservar esta etiqueta durante el mayor número de partidos posibles y, lo más importante, atesorarla después del partido ante el Viveiro, el último de la temporada.

