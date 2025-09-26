Primer control de fiabilidad para el Tenerife ante un filial

Los filiales son diferentes. Eso dicen. Y algo debe haber de cierto por la propia naturaleza de estos equipos. Se supone que colocan el estilo por delante de los resultados y, sobre todo en los que pertenecen a los clubes más potentes, reúnen a jugadores elegidos, llamados a hacer carrera, a ser internacionales. Es el caso de un Castilla que, aunque lleva doce temporadas seguidas entre Segunda B y Primera RFEF, suena a rival capaz de todo.

Esa es la siguiente prueba para un Tenerife que inició su andadura en Primera RFEF con autoridad, con un pleno de 12 puntos y con diez goles a favor y cero en contra. Después de derrotar al Guadalajara (0-2), Mérida (3-0), Pontevedra (0-2) y Ourense (3-0), los blanquiazules pasarán en Valdebebas su primer control fiabilidad ante un filial, uno de los que hay en el grupo junto al Bilbao Athletic, Celta Fortuna y Osasuna B. El Castilla, dirigido por Álvaro Arbeloa tras el fin de ciclo alcanzado el curso pasado con Raúl González, es el peor clasificado de los cuatro. No empezó bien. Peor de lo previsto.

Cinco del Castilla, al Mundial sub 20

Se estrenó con un triunfo ante el Lugo en el Di Stéfano, pero luego enlazó tres derrotas por la mínima diferencia, en Lezama y Tajonar, y también con el Racing de Ferrol en su casa, en el encuentro que fue aplazado a petición propia por la falta de efectivos como consecuencia de las citas internacionales y las lesiones. Ahora le vuelve a pasar algo parecido, pero no por los problemas físicos. Arbeloa se queda sin cinco futbolistas que participarán con la selección española sub 20 en el Mundial que se celebra en Chile. Se trata del guardameta Fran González, los defensas Diego Aguado y Jesús Fortea, y los mediocentros Cristian Perea y Thiago Pitarch, canteranos que forman parte de una plantilla con cerca de 19 años de media –los mayores son Bruno Iglesias y Loren Zúñiga, con 22–.

Independientemente de nombres y de diferencias de edad, la teoría indica que la del Castilla será una prueba distinta para un Tenerife que tiene la baja de Marc Mateu –no se ha recuperado del esguince de tobillo que sufrió antes del debut en casa ante el Mérida– y que pierde Anthony Landázuri por paternidad. Tampoco estará Balde, que recibió esta semana la noticia del fallecimiento de su padre. Y no habrá ningún problema para que Aitor Sanz mantenga su condición de titular una vez repuesto de las molestias abdominales que le obligaron a pedir el cambio en el descanso del partido anterior ante el Ourense.

José León por Landázuri

Con todo esto, Cervera se verá obligado a modificar la alineación que eligió en las tres últimas jornadas, que fue casi la misma del debut. El vacío dejado por el central ecuatoriano será cubierto por un exfutbolista del Castilla, José León, que hará pareja con Álvaro.

Y en un segundo plano, aunque una cosa lleve a la otra, está el reto de enlazar cinco victorias, algo que el Tenerife no consigue desde marzo de 2003. Cervera podría coger el testigo de David Amaral.

Otros apuntes de la previa El Tenerife estrenará su segundo uniforme, de color rojo vino. En Guadalajara jugó con la primera equipación y en Pontevedra, de blanco. Noel López vuelve a la que fue su casa deportiva durante tres temporadas –en la última estuvo cedido en el Osasuna Promesas–. El Tenerife se ha enfrentado 18 veces al filial blanco como visitante, primero con el nombre de Plus Ultra y luego con el de Castilla –de la 84/85 en adelante–. El balance es de nueve derrotas, tres empates y seis triunfos. El Tenerife sumó en cuatro de los cinco partidos más recientes.

