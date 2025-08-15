La presión en redes sociales deja sin efecto un patrocinio de Gálvez con el Real Murcia

Solo 24 horas después de anunciar el Real Murcia que la firma Praxa Real Estate, propiedad de la familia del expresidente Víctor Gálvez, se convertía en patrocinadora y que su logotipo iba a lucir en la camiseta -ya se vio en el hombro de la elástica utilizada en el amistoso ante el Melilla- a cambio de, según varias informaciones, de unos 1000.000 euros, el club lanzó otro comunicado desdiciéndose. La presión en las redes sociales de varios aficionados provocó esa ruptura fulminante. Porque nada más hacerse público el acuerdo, que en principio iba a ser firmado la próxima semana, se produjo un aluvión de mensajes de seguidores: «Instamos a los actuales dirigentes a que reconsideren mantener ninguna relación comercial a nivel de patrocinio con la empresa Praxa, cuyo fundador y gerente es parte de la familia Gálvez, la cual dejó en situación casi terminal a nuestro querido club, al cual salvó y dio vida el murcianismo pulsera a pulsera», dijo la Fepemur.

«No todo es válido» o «decidnos cuánto van a pagar para que los pongamos nosotros», fueron mensajes que también aparecieron en el hilo de la publicación en la cuenta oficial del club «¿Quién narices ha firmado eso y qué clase de conocimiento mínimo histórico tiene del club? Es una vergüenza», apuntaba otro usuario.

La reacción del club llegó menos de 24 horas después: «El Real Murcia desea expresar sus más sinceras disculpas a todos aquellos abonados, aficionados y patrocinadores que puedan haberse sentido molestos o confundidos por el anuncio de las conversaciones mantenidas con la empresa Praxa Real Estate para un posible patrocinio», comenzaba el comunicado, que siguió apuntando al departamento de Publicidad como el culpable: «El Departamento de Publicidad del club llevó a cabo con dicha empresa una serie de gestiones y propuestas que, finalmente, no han sido aprobadas por el presidente del Consejo de Administración (Felipe Moreno), quien no había otorgado su autorización definitiva ni procedido a la firma del correspondiente contrato. Reiteramos nuestras disculpas a toda la afición murcianista y asumimos este error como una oportunidad para aprender y mejorar, asegurando que en el futuro actuaremos con mayor cuidado y rigor», concluyó.

Y es que hubo un tiempo donde al Real Murcia solo se acercaban ‘salvadores’ que luego no lo eran. Los aficionados se agarraban a ellos como última esperanza. Muchos les aplaudían y jaleaban, coreaban sus nombres. Primero fue Raúl Moro, quien ahora está en prisión por estafa; y después Víctor Gálvez, un empresario oriolano que se trajo de la mano a un periodista valenciano, Toni Hernández, que le hacía el trabajo sucio y azuzaba a los seguidores contra los medios de comunicación. En muy poco tiempo a los aficionados se les cayó la venda. Y los Gálvez, acusados a través de una querella de haberse apropiado indebidamente de 221.513 euros, terminaron saliendo del club tras varias manifestaciones en la puerta del estadio.

Años después de la negra etapa de Víctor Gálvez en la presidencia del Real Murcia, el empresario pretendía regresar a Nueva Condomina. No como consejero, sino como patrocinador. Pero la presión ejercida desde algunas cuentas en X truncó el acuerdo.