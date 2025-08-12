El presidente del Hércules, pregonero en Benimagrell

Las Fiestas de Benimagrell 2025, en honor a Sant Roc y la Virgen del Carmen, comienzan este jueves, 14 de agosto, con el pregón que pronunciará Carlos Parodi García-Pertusa, presidente del Hércules CF.

Parodi, figura destacada en el ámbito deportivo alicantino desde hace varios años, es la persona elegida por la Comisión de Fiestas Els Majorals para abrir, de manera oficial, las Fiestas de Sant Roc 2025, una tradición muy arraigada en Benimagrell, que combina actos religiosos, culturales y festivos y que comenzarán con un pregón que refuerza el vínculo entre el deporte y la cultura local.

Este jueves, 14 de agosto, cuando arranque un extenso programa de fiestas, organizado por Els Majorals, una joven comisión que preside Andrea Olcina Iborra. A las 21 horas será la inauguración del alumbrado extraordinario de las fiestas, que dará paso, a las 22:00 horas, en la Plaça de Benimagrell, al pregón anunciador de las Fiestas de Sant Roc, pronunciado por Carlos Parodi García-Pertusa. A continuación, actuará el Ballet de Gisela Comins, seguida de discomóvil para concluir la primera noche de las Fiestas 2025.