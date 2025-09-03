Los precios para ver al CD Tenerife en Primera RFEF
El equipo blanquiazul apuesta por no aplicar descuentos en las entradas para así potenciar la venta de abonos, que cierra este viernes
Manoj Daswani
El fútbol no será más barato en Primera RFEF que en Segunda. El CD Tenerife dio a conocer los precios de las entradas para los partidos en el Heliodoro, sin descuentos respecto al curso pasado y con un leve incremento (en torno al 7%) en todas las gradas.
Desde el conjunto insular creen que esta medida adoptada por el consejo de administración -los precios estaban casi congelados desde hacía años- valdrá para estimular la venta de abonos, que avanza a ritmo de récord.
Las localidades para los partidos en el remozado Rodríguez López, empezando por el de este sábado contra el Mérida, tendrán unos precios comprendidos entre los 15 euros de Popular (Alta y Baja) y los 35 de la grada más cara, Tribuna. Las tarifas infantiles van de los cinco a los siete euros.
El reto para el representativo es mejorar la afluencia de público que se registró en el estreno en casa de la campaña pasada, cuando 14.608 espectadores acudieron al debut con derrota frente a la UD Almería. Entonces, fue en un ambiente muy enrarecido por las últimas decisiones de José Miguel Garrido, entre ellas la contratación de Óscar Cano. Era el principio del fin para el inversor madrileño. Un año antes, habían sido casi 16.000 aficionados los que habían ido al primer partido en el Heliodoro de la campaña 23/24, esa sí, con plusmarca en la venta de abonos.
- ¡Lío en el vestuario del PSG!
- Lamine Yamal, sobre el toque de atención de Flick: 'No creo que tenga nada que ver con los egos
- Lío a la vista: el Athletic se queda sin Laporte
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- Pedri: 'El año pasado todos corríamos a una y no mirábamos por el éxito personal, eso da títulos
- ¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?
- Dibu Martínez, un dolor de cabeza para Unai Emery
- El culebrón Bardghji no ha acabado