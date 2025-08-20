Un posible fichaje del CD Tenerife que ya sigue al club en Instagram

Javi Pérez Mateo, mediocentro de 30 años, podría recalar en el proyecto del CD Tenerife si el equipo blanquiazul es capaz de dar alguna salida y liberar así una ficha sénior.

Procede del Huesca, donde jugó la pasada temporada.

Encaja perfectamente en lo que pide Álvaro Cervera: juega por dentro, es polivalente y tiene experiencia suficiente en la categoría en la que aterrizará el representativo el próximo fin de semana.

Y un indicio: Pérez Mateo ya sigue al Tenerife en su perfil de Instagram. Este jueves, Manu Guill podría dar nuevos indicios acerca de esta posible contratación. Mientras, sigue sin anunciarse el fichaje de Noel López, que llega en propiedad, tal y como avanzó EL DÍA. Falta un documento por formalizar y que debe llegar por parte del Real Madrid, equipo del que se ha desvinculado.