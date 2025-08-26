Pleguezuelo rescinde y Vique Gomes se acerca al Hércules

Xavi Pleguezuelo deja de pertenecer al Hércules. El lateral zurdo ha preferido buscar un nuevo destino antes que pasarse la temporada en blanco. La contratación de Javi Jiménez ha acelerado una operación que acaba con el exdefensor del Betis fuera de Alicante 44 días después de haber sido anunciada oficialmente su contratación. El balear se marcha y el mediocentro Vique Gomes está muy cerca. El futbolista del Villarreal está convencido de su salto al Rico Pérez y solo falta que ambas entidades se pongan de acuerdo en la modalidad, que bien puede ser una cesión o directamente un traspaso en calidad de agente libre.

La disputa por la titularidad entre Retuerta y el último refuerzo blanquiazul dejaba al mallorquín en una situación muy delicada, dado que tampoco podía participar en partidos oficiales con el filial al estar su ficha ligada al primer equipo y no formar parte de la cantera. En su última temporada como sub-23, el jugador formado en la base bética necesita minutos para labrarse una carrera profesional, algo de lo que no iba a disponer en Alicante porque Rubén Torrecilla no iba a contar con él salvo en situaciones muy extremas.

El joven futbolista insular se marcha sin haber tenido apenas presencia en los enfrentamientos amistosos de pretemporada, solo participó en dos de los importantes, lo hizo una sola parte en ambos, y frente al Villarreal B cometió un falló garrafal que terminó costando un tanto en contra. La desconfianza del preparador blanquiazul en poderle integrar en su sistema de juego le ha ido alejando paulatinamente del proyecto hasta acabar abandonándolo. Él ha sido el primero en pactar su adiós, pero no será el único.

Tras él, lo hará César Moreno, que puede elegir una fórmula amistosa, llegando a un acuerdo, u optar por una más drástica: el despido unilateral.

En la primera es él quien elige los tiempos, en la segunda, la SAD propiedad de la familia Ortiz, que puede ejecutar su rescisión después del 1 de enero y obligar al murciano a quedarse en el paro, como mínimo, hasta enero, dado que no podría ser contratado por nadie hasta entonces. La fórmula del préstamo, explorada en todas las direcciones posibles, ha fracasado hasta la fecha, pero aún se puede contemplar porque el pivote cartagenero dispone de contrato hasta junio de 2028.

Desactivar su ficha no supondría un coste muy gravoso para el club porque la fórmula de corte no está sujeta a los años de vigencia de su vínculo laboral, de ahí que, bajo ningún concepto, no alcanzar un acuerdo amable provocará no dar de alta a Javi Jiménez, que podrá entrar en la convocatoria para el estreno liguero del sábado frente al Tarazona, dado que se le tramitará el alta federativa dentro de plazo.

Muy cerca del acuerdo

La plantilla del Hércules 2025-2026 quedará cerrada de forma definitiva, muy probablemente, este miércoles con la inclusión de la última pieza, Vique Gomes, que saltará de la cantera grogueta al Hércules para reforzar el mediocentro. El pivote defensivo, de 22 años, mantiene un perfil de contención y amplia ocupación de espacios que ahora mismo tiene doblado David Albelda en el Villarreal C y, por eso ha dado luz verde al posible "traspaso" del africano.

El Bisauguineano, en su último curso con ficha sub-23, como Pleguezuelo, necesita demostrar sus capacidades en competición y eso es algo que el Hércules puede ofrecerle esta temporada. Sin ser un jugador deslumbrante, sí posee la intensidad, la energía y el despliegue físico que le pide Torrecilla a sus mediocentros defensivos, una figura que siempre ha echado en falta y de la que puede disponer ahora por duplicado con él y con Mangada, cada uno en un estilo diferente pese a moverse por la misma zona del campo.

La secretaría técnica lleva siguiendo al jugador tiempo y ahora que ha surgido la opción de real de consumar su contratación no lo ha dudado y ha ido a por ella. En principio, debería llegar a tiempo de participar en alguna de las sesiones de trabajo previas al duelo con la SD Tarazona, el que marcará el comienzo del asalto al fútbol profesional más de una década después de caer a la extinta Segunda División B.