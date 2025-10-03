Los dos pistoleros más veteranos, frente a frente

Kike Márquez y Enric Gallego tenían 28 y 31 años, respectivamente, cuando ambos coincidieron en el Extremadura que ascendió de la mano de Juan Sabas. Este sábado, los tres protagonistas se cruzan nuevamente en el marco del Zamora-Tenerife (Heliodoro, 20:00 horas) que les permitirá rescatar su vieja amistad y revalidar, entre los dos, la certidumbre de que «la edad no importa» para competir y rendir en esta categoría. A sus 36, Kike ha participado de todos los partidos de su equipo en este comienzo de temporada y ya ha hecho un gol. Aún mejor le va a Enric, al filo de los cuarenta: ha firmado dos tantos y ha sido titular siempre. A día de hoy, es indiscutible para Álvaro Cervera.

Ambos delanteros vienen de ganar de forma contundente. «A nosotros, vencer al Mérida nos ha servido mucho para la confianza del grupo y para afrontar de la mejor manera el partido de Tenerife, un choque muy importante para nosotros», responde Márquez, uno de los arietes más ilustres de la categoría. «No conocemos todavía la derrota», presume el delantero, quien confía en mantener la condición de invicto «en el campo más difícil de la categoría».

Sobre su Zamora, cree que pueden hacer una temporada incluso mejor que la anterior. «La propiedad son gente seria y que está apostando bastante fuerte, con una ilusión tremenda y haciendo las cosas bien. Hemos mejorado la plantilla respecto al año pasado y tenemos el sueño de pelear con la gente de arriba, ¿por qué no meternos entre los cinco primeros? Queremos disfrutar el camino y soñar», explica. Según dice, «la filosofía es la del Cholo, partido a partido».

Al próximo rival del Tenerife le ha inculcado Sabas la importancia del cortoplacismo: «No perderemos energía en lo que ocurrirá más adelante; pensamos solo en la visita al Heliodoro». Dicho lo cual, ven con cierta envidia el potencial y los recursos del representativo, a quien pronostican un tránsito efímero por la categoría. «Por el bien del fútbol, espero que para el Tenerife esa una situación pasajera. Por historia, por ciudad y por afición, se merecen estar mucho más arriba. Pero nosotros tenemos la ilusión de ser los primeros en quitarle puntos; si es la victoria, mucho mejor», dice Kike.

«Es un estadio mítico del fútbol nacional, pero nosotros iremos con nuestro entusiasmo y nuestras armas a pelear el partido», añade. Y sobre el Tenerife, no esconde la admiración que le suscita su trayectoria, de momento inmaculada: «Las primeras cinco jornadas dicen mucho del plantel que tiene. Pero la clave está en el entrenador, que ha vivido de todo en el fútbol y no va a dejar al Tenerife relajarse. A lo largo de su historia, esta categoría ha demostrado que ninguno sube en diciembre. Hay que sudar el máximo, pero creo que el Tenerife lo sabrá hacer. Si siguen a este nivel, va a ser difícil alcanzarle», aduce, no sin antes regar de elogios a su amigo Enric. Juntos han demostrado que «la edad es solo un número», como remarca el barcelonés. «Si acepté renovar, es porque tenía ganas e ilusión de hacer cosas grandes aquí», aduce. Sus registros van casi a la par que los de Kike, ambos provenientes del fútbol más modesto y a veces anónimo. En el caso de Márquez, ya ha marcado a 28 equipos distintos en Primera RFEF: «Me gustan los datos, que es parte fundamental de este deporte. Disfruto del gol, pero también de dar una buena asistencia o de sumar resultados en grupo», aduce. Sus tantos los celebra simulando una llamada de teléfono. Y amenaza con hacer una desde el verde del Rodríguez López. Junto a Gallego, protagonizará un duelo de goleadores con pedigrí.

Barakaldo estrena los viernes para el CD Tenerife Fútbol en viernes para el CD Tenerife. El equipo insular conoció ayer la fecha y horario de su partido a domicilio contra el Barakaldo, que tendrá lugar el 17 de octubre a las 20:15. Será la primera ocasión que el representativo tenga que jugar en este día de la semana. Lo hará en Lasesarre, un campo que conoce bien porque ya lo visitó cuando era el feudo como local del filial del Athletic Club en Segunda División A. Para los de Cervera, este choque en Barakaldo puede ser el primero de tres consecutivos a domicilio. Si finalmente el cruce copero de la primera eliminatoria es contra un equipo de inferior categoría, tendrá lugar también fuera de casa, igual que el partido liguero contra el Racing de Ferrol, programado para el 25 ó 26 de octubre. Mes muy exigente para el cuadro insular, que aspira a fortificar su liderato en los partidos que vienen. [object Object] [object Object] El primer equipo insular completó ayer su segundo entrenamiento de la semana. En la sesión pudo verse a Anthony Landázuri entrenando con total normalidad, a la espera de su inminente paternidad. Este fue el motivo que le apartó de la convocatoria para el encuentro del pasado fin de semana contra el Castilla. Ahora, frente al Zamora, lo normal es que esté apto para jugar y pueda sustituir a José León.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife