Los piropos desde la grada de Guadalajara hacia uno de los nuevos del Tenerife: "Vaya absoluta leyenda"

El Club Deportivo Tenerife se estrenó en su primera andadura en Primera RFEF de la manera que tiene que hacerlo un candidato directo al ascenso: venciendo y convenciendo. Los blanquiazules vencieron con autoridad al Guadalajara con los tantos de Dani Fernández y Nacho Gil. Del once titular, seis fueron nuevas incorporaciones blanquiazules que debutaron en partido oficial, más otros cuatro que iniciaron el partido en el banquillo pero dispusieron de minutos.

De todos ellos, uno se llevo los piropos y halagos de parte de la afición local. Desde la grada del Guadalajara grabaron un vídeo donde se ve a Marc Mateu a punto de lanzar un córner mientras se escucha por detrás "Vaya absoluta leyenda". El lateral izquierdo blanquiazul es un experimentado jugador que ha pasado por varios equipos españoles como el Levante, Numancia, Castellón, Huesca o Eldense.

Mateu ha destacado siempre por su precisa pierna izquierda, con la que suele poner el balón en la cabeza de un compañero de su equipo. Después de muchos años, vuelve a la tercera categoría del fútbol nacional con la intención de llevar al Tenerife, de nuevo, a la Liga Hypermotion y devolverlo al profesionalismo. Por ahora, la primera misión está cumplida, quedan treinta y siete.