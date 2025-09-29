El ‘pichichi’ quiere llegar «al máximo de goles»

A Jesús de Miguel Alameda le esperaban su familia y sus amigos para fundirse con él en un abrazo y felicitarle por sus goles, dos más, que hacen un total de seis y le ubican como indiscutible rey de la categoría de bronce. «No sé si qué hace aquí, en Primera RFEF», bromeaba en la zona mixta su compañero Álvaro González, el otro protagonista que vio puerta en el partido feliz de Valdebebas, donde el resultado fue más plácido (1-3) que el curso de los acontecimientos. Así que con sufrimiento se disfruta el doble, quiso testimoniar De Miguel, para quien la contienda de Madrid era especial porque suponía volver a casa, donde nació hace ahora 29 años.

«No me marco una cifra de goles. Mi cifra es conseguir el máximo posible hasta que acabe la temporada», respondió a EL DÍA después de su partido más redondo, con tantos de distinta tipología, como así le reconoció Cervera. El primero, en la culminación de una contra letal; el segundo, un golpe de inspiración y calidad a partes iguales, una exquisitez que significó la sentencia. «Este grupo hace que disfrutes de cada día y cada momento. Ver a jugadores como Álvaro González, Enric Gallego o Aitor Sanz, que no se dejan ni una carrera con todo lo que llevan a sus espaldas, es un ejemplo y un estímulo para seguir adelante», respondió al preguntársele por la voracidad competitiva de este Tenerife, que presenta la puntuación perfecta después de cinco jornadas.

Una victoria con momentos clave

Respecto al partido de Madrid, admite Demi que el comienzo no fue el más aseado por parte de los blanquiazules. «El equipo supo sobreponerse a un mal inicio. En este sentido, el primer gol fue muy importante», apuntó. Llegó justo después de una reclamación blanquiazul en el otro campo, donde Cervera y su ayudante entregaron al cuarto árbitro la tarjeta verde de protesta para que se revisara una posible agresión a Nacho Gil. La demanda desde el banquillo no surtió efecto, pero en el curso de los acontecimientos sí hubo un punto de inflexión.

«La primera mitad fue muy buena por nuestra parte, excepto esos diez primeros minutos; en la segunda ellos apretaron más, como era lógico por su parte», receta De Miguel, quien vio a muchos futbolistas potables en las filas del rival. «Nos hicieron correr más y nos faltó claridad en ataque, pero estamos contentos con los tres puntos y con la victoria, también por el rival potente que teníamos enfrente», valoró.

Presenta el ex del Castellón una tarjeta de goles que supone un promedio casi imposible de sostener en el tiempo (1,2 por jornada). Es la prolongación del estado de gracia que ya se le vio en el partido inaugural de Guadalajara y que ha sabido acentuar desde entonces. El sábado, con un detalle muy especial para su compañero Balde, que ha perdido a su padre en las últimas fechas y no se encontraba concentrado con el equipo. «Le mandamos mucho ánimo a la familia de Balde y por supuesto a él. ¿Qué menos que poder brindarle ese detalle?», sugirió De Miguel, que se fue raudo y veloz al banquillo para recoger una camiseta con el 17. Era una señal de apoyo en la distancia y la enésima demostración de que este grupo «es una familia».

«Si siguen las cosas así, estaremos más cerca del objetivo», percibe el máximo goleador del Tenerife y de la categoría. «Nos mueve la ilusión de la gente. Su respaldo masivo nos hace mucho bien a nosotros y por supuesto es alegría para ellos. Juntos podemos lograr grandes cosas y esperamos que se refrende con otro partido feliz en el Heliodoro». Será el sábado, espera el Zamora.

Dani Martín para en 427’ el reloj de la imbatibilidad Fue junto a Jesús de Miguel el mejor futbolista del partido, pero se marchó de Valdebebas con la pena de haberse dejado en el feudo merengue la condición de imbatido. Dani Martín, providencial para el representativo en la cita contra el Real Madrid Castilla, encajó su primer tanto en el CD Tenerife en la quinta jornada. Dicho de otro modo, estuvo más de 400 minutos sin recoger un balón de su propio marco. Su registro se queda para la posteridad entre los mejores del club en este siglo, aunque sin llegar a la longitud de las buenas rachas de Álvaro Iglesias o Dani Hernández. Martín arribó al Tenerife proveniente del Eldense, donde no cuajó un buen año, y aceptó el reto con la necesidad de reivindicarse. Lo está haciendo desde la jornada inaugural, en la que ya dejó constancia de sus buenos reflejos ante el Guadalajara. Durante este tiempo ha jugado con distintos zagueros –el sábado, en Madrid la novedad fue León– pero siempre ofreciendo un nivel de «concentración y rendimiento» muy alto. Aunque el míster le daba mucha importancia a esta condición de imbatidos, obviamente prioriza los resultados. «La última victoria fue más trabajada de lo que parece; trabajamos más en defensa de lo que dice el resultado», anotó Cervera ayer en el día del regreso a casa. «Nos crearon muchos problemas; no podemos creérnoslo, tenemos cosas buenas pero también hay cosas por mejorar. Lo primero es disfrutar, pero hay que sacar conclusiones», cerró.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife