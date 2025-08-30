La pelea del Zamora CF esta temporada será dura ante rivales de primer nivel

40 equipos, 40 objetivos y el del Zamora CF está claro. En el club no se esconden y han repetido por activa y por pasiva que su reto es estar en la zona alta de la clasificación y luchar por el ascenso a Segunda División. El reto está sobre la mesa, aunque no será sencillo, y es que hay más aspirantes a estar en los primeros puestos. Por lo que respecta al Grupo 1 de la Primera RFEF, en el que está el Zamora CF, hay varios "gallitos" que buscarán también dar el salto de categoría o, como mínimo, dar guerra. Los favoritos, entre los que se encuentran los de la capital del Duero dada la plantilla que se ha confeccionado, está, por supuesto, el Tenerife de Aitor Sanz, pero también, un año más, la Ponferradina, además del Lugo o el Racing de Ferrol, planteles que sobre el papel están llamados a ocupar la zona alta.

Asimismo, todos son conscientes de que siempre hay alguna sorpresa en forma de filial o equipo que vaya más de tapado. Todo se verá desde esta primera jornada, cuando el balón comience a rodar y se vayan viendo las intenciones de unos y de otros. Fácil no será, pero en el Zamora CF ya tienen las espadas en alto.