Participa en El Golazo de INFORMACIÓN este viernes

Esta semana tenemos el segundo GOLAZO de la temporada. Vuelve al Rico Pérez el concurso con el que puedes ganar hasta 300 euros. Será en el descanso del partido que enfrenta este viernes, 12 de septiembre, al Hércules con el Algeciras en el duelo correspondiente a la jornada 3 en el grupo 2 de Primera Federación, que arrancará a las 19:15 horas en el estadio mundialista de Alicante.

La primera edición del presente ejercicio fue el 30 de agosto, en el receso del triunfo del Hércules sobre el Tarazona, en el debut liguero del equipo de Rubén Torrecilla. Si quieres ser uno de los tres afortunados que opten al premio y pise el césped del coliseo blanquiazul sintiendo en primera persona el aliento de la grada, solo tienes que ser lector de la edición en papel de INFORMACIÓN.

Participar es muy sencillo y puedes llevarte 300 €

Desde la primera jornada de liga, se publica diariamente en la edición impresa de INFORMACIÓN (salvo los martes), un CUPÓN en las páginas del diario (generalmente incluido en la sección de Deportes, aunque no siempre) que debes recortar y rellenar para poder participar en el concurso. Los lectores que deseen optar al premio pueden presentar cuantos cupones estimen oportuno con sus datos de contacto debida (y claramente) indicados en cada uno de ellos.

Una vez en el estadio, el mismo día del encuentro, se depositarán los cupones en las cajas habilitadas en las puertas de acceso que hayan sido abiertas al público en el Rico Pérez esa jornada. Cuantos más cupones rellene cada aficionado o aficionada, más posibilidades tendrá de ganar el sorteo y participar en el concurso que se desarrolla en el intermedio del partido, nada más comenzar el descanso.

Concursa con INFORMACIÓN y gana

La organización, representada por INFORMACIÓN y Hércules C.F., a través de un sorteo, seleccionará a los 3 seguidores que opten a un premio máximo de 300 € en el caso de un único ganador. Si no es así, la cantidad se reparte entre quienes logren enviar el balón dentro de la red de la portería ubicada en el fondo norte en un solo disparo ejecutado desde el punto exacto que marca el centro del campo. La pelota tiene que rebasar por completo la línea de gol.

En el tiempo de descanso del partido, los participantes, avisados previamente por la organización, bajarán al césped y chutarán solo una vez cada uno en el mismo orden en el que han sido agraciados en el sorteo.

En el caso de que solo uno de los tres concursantes consiga el GOLAZO, este se embolsa 300 euros. Si son dos quienes lo logran, se llevan 150 euros cada uno, y si anotan los tres, cada participante recibirá 100 euros.

Puedes consultar las bases legales de El Golazo de INFORMACIÓN pinchando aquí.