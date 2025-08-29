El papel de la cantera en tiempos de crisis del CD Tenerife

No fue casualidad que en la última temporada del Tenerife en Segunda División B, también con Álvaro Cervera como entrenador (12/13), aumentara la presencia de jugadores formados en la base del club en los partidos del primer equipo.

Las restricciones económicas aconsejaron dirigir la mirada a los jóvenes de la casa que venían destacando. Bruno González volvió de una cesión al Teruel y se quedó, y también tuvieron su sitio, con más o menos protagonismo, futbolistas como Yeray González, Alberto Jiménez, Ayoze Pérez, Jesús Álvaro, Abel Suárez, Roberto Gutiérrez...

Y no es que el club le haya cerrado la puerta a la cantera desde entonces, pero la caída a una categoría no profesional podría amplificar las oportunidades para los chicos formados en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, ahora con la novedad incluida de la cercanía del filial, que compite justo en el nivel inferior, en Segunda RFEF.

El Tenerife viene de incluir en la plantilla profesional a los laterales derechos David Rodríguez –firmó el verano pasado– y César Álvarez, y también al extremo Alassan Gutiérrez –los dos, en esta pretemporada–. Pero hay otros que han aprovechado la puesta a punto del equipo principal para demostrar que también merecen su sitio, al menos con minutos en Primera RFEF.

En la portería habrá un canterano como alternativa a Dani Martín. El habitual suplente será el majorero Gabriel Lozano de Vuyst, mientras que Sergio Aragoneses será la alternativa, a medias entre el B y al A.

Luego, en otras posiciones, de camino al inicio del curso destacaron el delantero Fran Sabina –con tres goles en los amistosos y otro, del Trofeo Teide, propiciado por él y anotado en propia meta por Pejiño, de Las Palmas– y el mediapunta Dani Fernández –ya había dejado su carta de presentación siendo un juvenil–.