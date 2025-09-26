Las palabras de Cervera permiten dibujar el once del CD Tenerife ante el filial del Real Madrid

El entrenador del representativo, Álvaro Cervera, enfatizó una vez más que no se parece «en nada al entrenador que era antes», a la hora de establecer analogías entre el CD Tenerife que hilvanó cuatro triunfos consecutivos en 2012 y el que ha hecho realidad idéntico propósito en 2025. En todo caso, subrayó que el vestuario «no se ha salido para nada del tiesto» por ubicarse líder con esta aparente facilidad, hasta el punto de que ha despachado todos sus encuentros oficiales por más de un gol de diferencia.

Antes de referirse al duelo de este sábado, para el que prevé dificultades y a un Madrid Castilla que se adueñe en situación casi monopolística del esférico, sí que dio el parte de bajas y confirmó entre los hombres disponibles al capitán Aitor Sanz, quien tuvo que ser sustituido al descanso del anterior envite en casa frente al Ourense. «Parece que va normal. En principio, no hay ninguna contraindicación, va a viajar y, si está bien, jugará», apuntó.

Las declaraciones de Cervera apuntan a un once idéntico, o casi, al que ha dispuesto para jornadas préteritas. Una semana más, causa baja en la lista de expedicionarios Marc Mateu. «Sigue de baja. Pensábamos que iba a ser una semana de avances y de verlo en el campo entrenando, pero todavía no pisa el césped y sigue con los servicios médicos, en fisioterapia y gimnasio. Igual que no hemos cubierto su baja con ningún jugador del filial, vamos a seguir igual, con el plan que tenemos pensado. Hay un futbolista que lo está supliendo, que es Ander Zoilo; y si surgiera algún problema con él, tenemos más opciones», declaró.

Sobre el rival

Dicho lo cual, pasó a ocuparse de la contienda de Valdebebas contra el Madrid Castilla, primer filial con el que tendrán que lidiar en esta liga. «Que vayan ganando o perdiendo no hace incidencia en sus planes de partido; son equipos concebidos para jugar, no para obtener resultados. Los suyos son futbolistas escogidos, que siguen con su plan sin variación, vayan mejor o peor en la clasificación. Nos consta que tienen bajas, pero van a jugar de la misma manera, o poco van a cambiar. Tienen jugadores que proponen mucho con el balón y suelen exigirte mucho;inentaremos contrarrestar esto y hacer nuestro juego», replicó.

Tras jugar ante rivales que han mostrado cierta prudencia ante el potencial del Tenerife, Cervera espera a un contrincante que no les haga ninguna reverencia, más bien al contrario. «A ellos les da igual el rival que tengan delante. Lo hacen todo a través del balón y tienen mecanismos realmente buenos, pero habrá opciones para hacerles daño. Es un partido diferente a los que has jugado hasta la fecha porque sabes que el balón va a ser propiedad de ellos. Para tenerlo tú, primero tienes que pensar cómo quitárselo», sugirió. En este sentido, el contragolpe se vuelve un recurso casi imprescindible para intentar asaltar el Di Stéfano:«No es mal plan si tienes velocidad. Pero para eso hay que robarles la pelota; son futbolistas con muy buen pie», insistió. A renglón seguido, el jefe del banquillo insular dio algún indicio sobre su intención de plantear el encuentro de Madrid con la misma estructura con la que se superó a Gualadajara, Mérida, Pontevedra u Ourense. «El once hay que decidirlo el mismo día del partido, no puedo dar ya mismo la alineación. El equipo está bien y lleva cuatro victorias, no tenemos bajas significativas y pienso en darle continuidad a esto y quizá cambiar solo a un jugador, pero la situación de salida va a ser más o menos la misma», corroboró ante los medios.

La clasificación

El míster se refirió también a la posición de privilegio que ha asumido el Tenerife en la tabla. «No pensamos en la clasificación, pero si somos capaces de seguir ganando y mantenernos arriba, ojalá se pueda hacer una pequeña distancia con el grupo de competidores. Porque sigo pensando, y además convencido, de que vendrán épocas», completó Cervera antes de emprender rumbo a Madrid.

