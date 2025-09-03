Paco Peña da por cerrado el mercado y apunta ahora a la renovación de Nico

Mercado cerrado, con la apuesta confirmada por Mompeán, tranquilidad con la continuidad de Soldevila y el anuncio de que el primer paso de la próxima planificación es renovar a Nico. "Estamos muy contentos con todo lo que hemos hecho", resume Paco Peña, secretario técnico del Hércules, sobre el mercado de fichajes en este verano. El equipo ha sumado once nuevos jugadores que vienen a consolidar "una buena base" con el objetivo de ser de las mejores plantillas del grupo. En tal sentido, Peña ha comparecido a dos días del cierre de la ventana de traspasos para hacer balance de lo logrado, lo que no se consiguió y los criterios que guiaron las decisiones de la comisión deportiva blanquiazul.

Las sensaciones son positivas y compañeros de la prensa incluso hablan de la plantilla más completa que ha confeccionado Peña en el Hércules. El secretario técnico, si bien se congratula del trabajo realizado este verano, también se resta presión y recuerda, por ejemplo, la plantilla del ascenso a Primera Federación, de la que continúan futbolistas como Samu Vázquez o Roger Colomina. El Hércules, dice el secretario técnico, sigue en su línea de "apostar por gente joven, con mucha hambre" y buscar que "los que viene también de categoría superior también tengan esa disposición".

Se refiere a futbolistas más experimentados, como Fran Sol y Nacho Monsalve (33 y 31 años, respectivamente), que vienen a apuntalar la zaga y el ataque, dando jerarquía en los sitios donde se generan los goles y se evita encajarlos. "Tenemos veteranía en sitios puntuales que creemos que son muy importantes, que eso nos va a ayudar para afrontar esta temporada y sobre todo, en esos puntos más complicados", ha declarado Peña.

Veteranía en posiciones clave

Sabe que la asignatura pendiente de la pasada campaña ha sido jugar fuera de casa, y más precisamente aguantar los resultados siendo visitante. Ahí está el papel que deben jugar estos futbolistas de más experiencia y temple. Peña argumenta su apuesta por la trayectoria de Sol y asegura que "Fran es un tipo ganador, un currante, cuando le llamamos mostró esa ilusión y esas ganas de venir a un gran club, como es Hércules, y eso fue lo que nos hizo apostar por él al 100%", con lo que está convencido de que será un jugador importante esta temporada.

Importantes también serán, pronostica el secretario técnico, los jugadores sub-23. Mompeán se queda como la alternativa a Carlos Abad, luego de que el club no pudiese concretar la llegada de Mario Ramos, procedente del Albacete Balompié. Reconoce que querían otro portero que compitiese con Mompeán, incluso en el filial. Pero el Hércules hace de la necesidad virtud y ahora Peña defiende que "a veces se busca afuera cosas que creo que tenemos también en casa. Hay que dar valor a lo que tenemos en casa".

Juventud reforzada

De los jóvenes, también celebró la pretemporada de Rafa de Palmas tras su regreso de la cesión en el Alcoyano, y al igual que Torrecilla ha señalado a Jorge Galvañ como el canterano llamado a jugar un rol de peso en esta temporada. Preguntado por la posición en la que la comisión deportiva ve mejor a Galvañ, Peña ha asegurado que no le quieren para el lateral (que da por cubierto por Samu y Sotillos), sino más arriba, incorporado al ataque.

Más jóvenes han llegado: uno de ellos es Jeremy de León, quien ha confesado Peña que en un principio parecía inviable y finalmente acabó acercándose al club, así como Vique Gomes, solución de último momento tras la lesión del principal candidato a reforzar la base del mediocampo, quien era Diego Méndez. Sobre el salto de Vique, de un segundo filial en Tercera Federación al primer equipo del Hércules, el secretario técnico valora que es un perfil que "gusta" en el club y creen que cuenta con todo con nivel para la categoría.

Sobre quien tuvo que salir por la llegada de otro lateral con más nivel, parafraseando la explicación de Peña sobre la "corrección" que representó la salida de Xavi Pleguezuelo, simplemente ha argumentado que se dió la oportunidad de traer a Javi Jiménez y por consecuencia lógica el club ya no contó más con Pleguezuelo.

Con la vista en casa

Al respecto de los movimientos internos que lleve a cabo la comisión deportiva del club, Paco Peña ha confirmado que la renovación de Nico Espinosa, que acaba contrato a final de temporada, es prioritaria y que así se le ha trasladado al jugador y a su agente, incluso antes de que sufriese la lesión de la que actualmente se está recuperando. Peña confía en que todo se dé positivamente, más aún cuando señala que el capitán es herculano.

La otra patata caliente tiene que ver con todos los rumores que durante el verano han envuelto a Oriol Soldevila, acrecentados a pocas horas de culminar el mercado, este pasado fin de semana. Peña sabe que para Solde es importante ascender cuanto antes al fútbol profesional, pero en ese sentido afirma que lo que el club le traslada es que en el Hércules es donde lo puede hacer de mejor manera. Asegura, por tanto, que el futbolista está mentalizado en que este año es para darlo todo en el Hércules, aunque otra cosa sea que "a él le gustan estos impulsos, salir en la prensa", ante lo que Peña dice no haber oído nada sobre las presuntas ofertas que habría sobre Soldevila.