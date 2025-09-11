Paco Jémez, técnico de la UD Ibiza: «Quiero disfrutar viendo jugar bien a mi equipo»

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, compareció este jueves en la rueda de prensa previa al partido que los pitiusos disputarán el próximo sábado ante el Marbella (16.15 horas, Banús Football Center). El preparador celeste abordó todos los temas de actualidad de su equipo, actual líder de la categoría con seis puntos.

Valoración del trabajo semanal

«Estoy muy satisfecho del rendimiento que estamos dando en los entrenamientos y de la predisposición que hay para mejorar y trabajar. Hemos visto todas nuestras acciones del partido ante el Hércules, los errores que cometimos para que hubiese una diferencia tan grande en el rendimiento de la primera y la segunda parte. No tengo ninguna duda de que al final vamos a coger el camino que tenemos que coger y esta semana hemos trabajado tan, tan, tan, tan bien que entiendo que eso es un primer paso para poder ver un buen partido en Marbella».

Partido ante el Marbella

«El Marbella ha empezado bien, ha ganado el Murcia en casa y es un rival con mucho oficio y experiencia. Sabe jugar cada momento del partido, va a ser muy difícil y por eso es una buena prueba para seguir calibrando al equipo».

Cambios en el once titular

«Entiendo que se puede hacer algún cambio, pero no se trata de encontrar el juego que queremos durante todo el partido cambiando jugadores, se trata de que todos los que yo utilice, o los que yo elija, nos den esa esencia. Quiero que todos tengan la suficiente información y confianza para que cuando estén en el campo que hagan jugar bien al equipo».

Aprovechar los duelos directos de esta jornada

«Creo que es pronto para mirar a lo que hacen los demás. La idea es seguir ganando, seguir creciendo como equipo y seguir haciendo bien las cosas. Sabemos que en Marbella vamos a tener que competir muy bien para poder sacar algo positivo. Ahora mismo somos líderes y queremos mantenerlo, pero para eso tenemos que seguir ganando partidos».

Solo cinco equipos de las tres principales categorías han sumado todos los puntos posibles. (Real Madrid, Athletic Club, Racing de Santander, UD Ibiza y Tenerife)

«Eso demuestra lo mal entrenador que soy porque me quejo por todo. Una cosa son los resultados, que están siendo fantásticos y por los que no pongo ninguna pega. No produjo ni ninguna pega, pero otra son las sensaciones. Estamos mejorando y tenemos que seguir creciendo en ese aspecto, pero entiendo también la dificultad y la importancia de ganar todos los partidos. De eso tenemos que estar orgullosos, pero yo quiero disfrutar viendo jugar bien a mi equipo, porque esa es una de las cosas por las que me hice entrenador».

Estado de Fran Castillo

«Sigue con molestias, hoy le hemos hecho una resonancia y todavía no está para jugar. Espero que la semana que viene sea la última semana que trabaje fuera del grupo y luego ya podamos convocarle. Va a estar más tiempo parado de lo que pensábamos, pero no podemos hacer nada porque mientras el jugador no tenga buenas sensaciones con respecto a la lesión, no podemos ir más rápido de lo que vamos».

Sesiones de vídeo para pulir los errores

«Hemos trabajado mucho en la orientación de los jugadores a la hora de venir a por el balón, porque nos estábamos dando cuenta viendo los partidos que venimos muchas veces demasiado de espalda. Nuestra capacidad para jugar para adelante es limitada simplemente por nuestra orientación. También hemos trabajado para tener más calma con el balón».

Estado de Bebé

«Bebé hoy ha saltado un poco al césped. Vamos a esperar a mañana para ver si hace un entrenamiento con el grupo y qué tal se siente. Todavía tiene alguna molestia, pero vamos a ver si mañana puede completar la sesión de entrenamiento, y si la completa en principio no habrá ningún problema y entrará en la convocatoria. También es verdad que nos estamos planteando el hecho de pararlo, de darle una semana de descanso para recuperarlo por completo, pero él es el primero que no quiere parar. Yo me fío mucho de las sensaciones de los jugadores, ha estado trabajando todos los días en el gimnasio y con los fisios y veremos si mañana puede entrenar».

Posibilidad de que Bebé juegue con Cabo Verde

«Por un lado no quiero que vaya, porque nos haría perderle algunos partidos. Pero, por otro lado, me alegraría, porque es un premio al trabajo del equipo y es el sueño de cualquier jugador».

Vuelta de Iván Del Olmo

«Lleva entrenando 20 días a un nivel espectacular y ya está para jugar, aunque le faltará ritmo de competición porque lleva muchos meses parado. Pero ha progresado mucho, juega partidos cortos y largos, esprinta, está muy bien y estoy deseando que pueda empezar a jugar porque estoy convencido de que puede entrar muy bien en nuestro esquema. Puede jugar por banda y por dentro, tiene un talento brutal con el balón en los pies y sabe darle el ritmo que necesita cada jugada».

Debut de los últimos fichajes

«Se van acoplando al grupo, van entendiendo los mecanismos para entender como jugamos y ya podríamos empezar a utilizarlos. Los jugadores nuevos necesitan tiempo para acoplarse y automatizar nuestra manera de jugar, pero ya podrían empezar a darnos algunos minutos de calidad».

Paco Jémez, a cuatro partidos de ser el entrenador con más encuentros en el banquillo de la UD Ibiza

«Para muchos estas cosas son pequeñitas, pero para mí es un honor. Espero estar entrenando a la UD Ibiza muchísimos años y en categorías superiores, pero para mí será un orgullo poder batir ese récord e intentar hacerlo lo más largo posible. Espero que nos quede por delante un futuro lleno de alegría y de cosas buenas».