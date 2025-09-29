Paco Jémez: «Si pudiera hubiera cambiado a los 10 jugadores»

La UD Ibiza encajó este domingo una dura derrota por 2-0 frente al Atlético Madrileño en un encuentro marcado por los errores propios. Tras el choque, Paco Jémez no escondió su malestar por la falta de acierto de su equipo.

«Hoy hemos tenido un día muy desacertado con el balón, con muchos errores en pases no forzados», admitió el técnico celeste, que lamentó la fragilidad mostrada en los momentos clave: «Cuando te equivocas en las dos áreas, normalmente pasa lo que ha pasado hoy, que pierdes».

El preparador reconoció que el inicio fue esperanzador, con un par de llegadas claras, pero el primer gol encajado condicionó el partido: «Lo hemos intentado de todas las maneras, pero no era nuestro día». Jémez fue especialmente crítico con la falta de mordiente ofensiva: «Nuestros atacantes no han estado finos, ninguno. En ataque hemos estado horrorosamente mal, sobre todo en los uno contra uno. Por momentos me hubiera gustado cambiarlos a todos, pero no puedo hacer diez cambios».

Pese a un mayor empuje en la segunda mitad, el Ibiza apenas inquietó la portería rival. «Hemos llegado más con corazón que con fútbol», resumió el entrenador, quien aprovechó para reiterar su rechazo al VAR: «No sirve para nada productivo, solo para parar el partido y crear más líos. Los árbitros muchas veces no tienen tomas claras y al final no vale absolutamente para nada».

Vía: Diario de Ibiza