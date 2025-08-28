Paco Jémez: «Hemos pedido a la Real Federación Española de Fútbol que cambie el horario del partido ante el Hércules»

La UD Ibiza vuelve a la carga. Este jueves, Paco Jémez, entrenador del primer equipo celeste, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al debut liguero, que enfrentará a los pitiusos frente al Sevilla Atlético.

En la rueda de prensa, Jémez, que no había hablado con los medios que siguen la actualidad celeste desde el final de la pasada campaña, trató varios temas de actualidad: el rendimiento de su equipo en la pretemporada, los fichajes, el estado de la plantilla, el nuevo VAR o los horarios impuestos por la Real Federación Española de Fútbol, que ha asignado el partido en el que la UD Ibiza recibirá al Hércules el próximo domingo 7 de septiembre a las 16 horas.

Balance de la pretemporada

«La pretemporada no me suele decir mucho de ningún equipo, por muchas razones. Hay partidos donde los jugadores llegan con mucha carga en las piernas, muy cansados. Además, los entrenadores solemos hacer pruebas y damos minutos a la gente del filial. Los resultados de la pretemporada hay que utilizarlos en su justa medida. Para mí lo más importante es el trabajo del día a día y el trabajo que se hace en los partidos, y para mí es sensacional en cuanto a nivel de trabajo, adquisición de conocimiento para los que estaban y para los que han venido. Estoy muy satisfecho del trabajo que han hecho los chavales, les hemos apretado y estoy muy contento».

Los fichajes han llegado pronto

«Era una exigencia mía y del club, que ha hecho lo que tenía que hacer, ir trayendo jugadores lo más rápido posible. Eso me ha permitido poder trabajar con ellos más tiempo. Hoy ha sido el primer entrenamiento de Manu y de Joao, pero el grueso de la plantilla ha estado aquí con el tiempo para poder adquirir los conocimientos que yo quiero y competir ya».

Valoración sobre Manu Pedre y Joao Fersura

«A Manu no lo conocía mucho, pero tuve la posibilidad de hablar con un entrenador que lo ha tenido y me convenció. Hemos buscado un central zurdo, pero el mercado de los centrales es escaso, y zurdos aún más. Pedre tenía muy buena predisposición de venir, que eso siempre es importante. Es un chico que tiene una edad fantástica, que reúne las condiciones para jugar como nosotros queremos jugar y por eso lo hemos fichado. Y con Fersura, igual. Es un jugador un poco desconocido para todos, pero queríamos un extremo para la banda y tenía que ser sub-23 porque no teníamos fichas de sénior. Es un futbolista un poco diferente a lo que tenemos, más impulsivo, más de uno contra uno, y creemos que podemos sacarse su mejor versión».

Rol de Paolo e Ibra

«Paolo, en cuanto cambie un par de cositas, no de su juego, sino dentro de su cabeza, puede ser muy buen jugador. Tiene las condiciones para jugar tanto en base como por dentro, es muy difícil que baje a entrenar con el filial, va a hacer dinámica con el primer equipo. Y con Ibra, tengo que trabajar para que si lo necesitamos en algún momento, nos dé un buen nivel. Ha mejorado y ha crecido mucho».

Partido ante el Sevilla Atlético

«Los filiales siempre son complicados. No va a ser un partido nada sencillo, pero tenemos que ir con la idea de hacer nuestro juego y sobre todo intentar tener la capacidad de pegada que hemos tenido en los dos primeros partidos. Será un partido ante un rival correoso y que pondrá las cosas complicadas y muy difíciles. Tendremos que dar una muy buena versión para gestionar la victoria».

Implementación del VAR

«No es un VAR como tal. Me gustaría equivocarme, pero creo que va a ser una catástrofe. Creo que estas cosas hay que hacerlas con los mecanismos, preparación y tiempo suficiente y para jugadas muy objetivas. Si un jugador está en fuera de juego, si una falta es dentro o fuera del área... para eso el VAR es perfecto. Pero, en las jugadas en las que se necesita la interpretación del árbitro, es más complicado. Hay que fijarse en todos los medios que hay en Primera y Segunda División y los cristos que hay todas las jornadas, imagínate con nosotros. Creo que se va a perder mucho tiempo, los partidos se van a hacer mucho más largos y se va a interrumpir el juego muchísimo más. Lo único que veo bien es que se van a revisar todos los goles».

Horario del partido ante el Hércules

«La manera de mejorar la liga es sacar los horarios con mucha más antelación, ya que no cuesta dinero, lo que cuesta es trabajo. Ahora, las televisiones eligen los partidos que van a emitir en función de la clasificación y tienen que ir semana a semana, algo que no es el camino adecuado. Hemos pedido a la Real Federación Española de Fútbol que el horario del partido se cambie. El Hércules no tiene billetes de avión para venir el viernes porque les dicen ocho días antes cuando tienen que venir a jugar a Ibiza. Tienes que sacar billetes de avión y hotel para 45 personas, y eso es imposible. Es que no van a poder venir, y ese problema le tenemos nosotros todas las semanas. Le pido a la RFEF que tenga más empatía con los equipos y que intente, dentro de lo posible, sacar una tanda de partidos con más antelación, esa sería una manera de que los equipos estén más contentos y de mejorar la liga».