Paco Jémez: "Ya he hablado con algunos futbolistas y les he dicho que no estoy contento con su rendimiento"

La UD Ibiza afronta este domingo (20:30 horas, estadio Can Misses) la cuarta jornada de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación recibiendo al Antequera, colista de la clasificación. El equipo celeste llega a la cita como líder en solitario, invicto tras tres partidos en los que ha sumado siete puntos. Sin embargo, más allá de los números, el técnico Paco Jémez insiste en que su plantilla debe mantener la concentración y evitar caer en el exceso de confianza ante un rival que, pese a su mal arranque, considera mucho más competitivo de lo que ha mostrado hasta ahora.

“El Antequera no ha tenido un buen inicio individualmente, pero este equipo es mucho mejor de lo que ha demostrado en estos primeros tres partidos. No tengo ninguna duda de que poco a poco va a ir encontrando su sitio y resultados. Tiene buen equipo y buenos jugadores, aunque es verdad que han tenido un inicio complicado. Esperemos que después del partido nuestro lo sigan teniendo. No nos podemos fiar”, advirtió el entrenador cordobés en la rueda de prensa de este viernes.

Para Jémez, el verdadero riesgo reside en que el Ibiza pueda confiarse ante el último clasificado. “Nuestro peor enemigo puede ser la confianza. Si nos confiamos y no respetamos como debemos a un rival de entidad como es el Antequera, vamos a tener problemas”, subrayó.

Expectativas en el juego

Más allá del análisis del adversario, Jémez se centró en lo que espera de su equipo. “Yo siempre espero lo mejor de mis jugadores, aunque ahora lo que quiero sobre todo es ver una mejora. Quizás no puedo esperar ya a la mejor UD que tengo en mi cabeza, porque eso requiere más tiempo y trabajo. Pero sí quiero ver pasos adelante, que vayamos creciendo partido a partido hasta encontrarnos con un equipo más redondo”, explicó.

El técnico recordó que el choque en Marbella de la pasada jornada fue especialmente difícil por las condiciones externas: “El campo era complicado, el arbitraje no ayudó al ritmo y jugar en ese tipo de partidos es muy complicado. Aun así, el equipo mostró ganas, empuje y de jugar más en campo contrario, pese a todos esos condicionantes”.

Davo y Sofian, dos delanteros “rompepelotas”

Jémez también valoró el rendimiento de sus delanteros, Davo y Sofian, dos futbolistas que considera fundamentales para el funcionamiento colectivo más allá de los goles. “Este año tenemos dos delanteros que, siendo de un corte parecido, nos dan un trabajo espectacular. Son unos ‘rompepelotas’, muy difíciles de marcar, un incordio para las defensas contrarias. Generan espacios y rechaces simplemente por su manera de competir. Eso debemos aprovecharlo el resto del equipo”, apuntó.

Sobre Davo, autor del gol del empate en Marbella, recordó que había sufrido muchos problemas en pretemporada, lo que le impidió competir al nivel de Sofian. “Ahora sí está en condiciones de competir con cualquiera. Lleva varias semanas entrenando con continuidad y ya puede pelear el puesto con Sufi”, matizó.

Autocrítica y exigencia

Una de las cuestiones recurrentes fue la falta de continuidad en el juego ofensivo de futbolistas de calidad como Fede, Gallar, Señé o Del Pozo. Jémez asumió la responsabilidad: “Voy a intentar asumir que todavía no somos el equipo que yo quiero ser. No le voy a echar la culpa a los jugadores. Tengo que encontrar el camino en los entrenamientos y en la competición para que se sientan cómodos y jueguen al nivel que sé que tienen. Ya he hablado con algunos y les he dicho que no estoy contento con su rendimiento, que tenemos que exigirles más. Pero eso es trabajo mío”.

El preparador diferenció entre errores colectivos, de los que se siente responsable, y errores puntuales, que son inherentes al fútbol. “Si un delantero se queda solo y falla, eso es suyo. Pero los aspectos tácticos y de grupo son míos. El día que el equipo no juega como yo quiero, la responsabilidad es del entrenador”, señaló.

Ajustes tácticos y plantilla

Preguntado por los cambios tácticos en Marbella, cuando el equipo reaccionó jugando con tres centrales y dos delanteros, Jémez explicó: “Cuando íbamos perdiendo necesitábamos arriesgar y darle más mordiente. Me gusta jugar con tres atrás porque las defensas están más atentas y concentradas. El otro día nos dio chispa y conseguimos empatar”.

En cuanto a jugadores que todavía no han debutado, como Joao y Santi Müller, fue tajante: “Aquí no hemos traído a nadie para engordar la plantilla. No fichamos para dar minutos sueltos, fichamos para competir por el objetivo máximo del club. Son chicos jóvenes, tendrán su oportunidad cuando estén preparados, pero nadie está aquí de relleno”.

Situación médica y liderato

Respecto a las bajas, confirmó que Fran Castillo sigue lesionado: “Más tieso que la mojama. Se ha alargado más de lo esperado y tuvo una pequeña recaída. Debemos darle tiempo”. El resto de la plantilla, en cambio, está disponible.

El Ibiza afronta el duelo como líder con siete puntos, aunque el propio Jémez relativiza esa posición: “Todo lo que sea estar arriba es importante, nos ratifica en lo que estamos haciendo. Pero también implica que todos los rivales van a querer destronarnos. Ser líder es bonito, pero también significa que todo el mundo compite al máximo contra ti. Ese es el reto que tenemos, mantenernos arriba con la exigencia que eso conlleva”.

En definitiva, el técnico celeste insistió en el mensaje de prudencia. “Llevamos solo tres jornadas, queda mucho camino. Estamos satisfechos, pero no podemos relajarnos. Mantener una posición de privilegio es mucho más difícil que alcanzarla, aunque también genera una gran satisfacción para la afición, para nosotros y para el club”, concluyó.

