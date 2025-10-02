Paco Jémez: «Estoy muy contento de convertirme en el entrenador con más partidos de la UD Ibiza»

Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza, compareció este jueves en la rueda de prensa previa al partido del sábado ante el Nàstic de Tarragona (18.30 horas, Palladium Can Misses). El canario se convertirá este fin de semana en el técnico con más partidos en la historia de la entidad, algo que le hace estar muy orgulloso. Jémez abordó este tema y el estado del equipo antes de recibir al conjunto tarraconense.

Semana de trabajo

«Con muchas ganas del partido del sábado, competir otra vez, de poder darnos la opción de ganar. Un partido complicado, un partido bonito. Tenemos ganas de empezar a ganar partidos. Llevamos tres partidos sin ganar con dos empates y una derrota, algo que no nos vale. Estamos en una situación muy buena, pero no podemos permitirnos el lujo de estar tantos partidos sin ganar. Hemos hablado entre nosotros y es un gran momento para revertir una racha que no debería haberse dado Sabéis que a nosotros no nos vale».

Análisis del Nàstic

«Quiero ver a mi equipo con la capacidad que yo creo que tiene de generar situaciones de ataque y sobre todo de hacer goles. El otro día tiramos doce veces, pero solo dos a puerta, ahí está nuestro margen de mejora. Hicimos 44 centros, que son muchos, pero no conseguimos generar peligro. Tenemos que seguir generando ocasiones y recuperar el acierto que hemos tenido en otros partidos porque lo necesitamos, sobre todo en un encuentro tan igualado como será el del Nàstic».

Inseguridad del equipo cuando encaja gol

«Este equipo nunca baja los brazos. El gol del otro día es algo que no puedes prever, sobre todo porque habíamos tenido nosotros tres llegadas con peligro. Pero el equipo se tiene que reponer de eso, estamos trabajando para que las cosas malas que nos pasan en los partidos no nos hagan ser peores, tenemos que seguir compitiendo y, sobre todo, no darle posibilidades al rival de que nos haga el segundo gol porque el partido se pone mucho más difícil».

Ante el Nástic, Jémez se convertirá en el técnico con más partidos de la UD Ibiza

«Estoy muy contento. Este club tiene pocos años, pero ser el entrenador con más partidos me hace estar muy satisfecho. Espero seguir sumando muchos más partidos y estar aquí muchos años más, me siento muy privilegiado y voy a intentar que esa cifra de partidos sea mucho más grande».

Primera prueba ante un gran rival

«Aquí todas las semanas son una prueba, la igualdad es tremenda. Cualquiera puede perder en cualquier sitio, y si no estás en tu mejor lugar, los equipos son lo suficientemente competitivos como para hacerte daño. El Nàstic es un buen equipo con un objetivo claro, que es, como mínimo, meterse en play-off. Será un partido muy igualado, competido y muy bonito de ver para los aficionados. Es un equipo muy peligroso, con gente rápida y con mucho gol arriba, por lo que tendremos que gestionar muy bien la posesión y las pérdidas de balón».

¿Dudas sobre quien alinear en el centro del campo?

«Más que dudas, intento gestionar a los jugadores en función de lo que quiero para cada partido. El domingo la idea era que Del Pozo estuviera más cerca del área porque tiene muy buena llegada. Para este partido, a lo mejor necesito otra cosa porque el rival juega distinto. Tengo mucha variedad y puedo alinear al equipo de diversas maneras, lo cual me satisface mucho porque creo que tengo mucha versatilidad ahí».

Estado de Fran Castillo

«Está corriendo, está mejor, pero todavía no podemos contar con él para competir. El resto de jugadores están disponibles».

División de los grupos para la Copa del Rey

«Estoy muy contento de que nos hayan puesto por dentro de nuestra misma región (ironía). Cuando era pequeño estudié un mapa que a lo mejor en estos años ha cambiado (risas). Resulta que ahora somos de la comunidad madrileña o canaria. Si no ha cambiado, me parece que estamos un poco lejos de donde nos debería de tocar».

Poco acierto de Sofiane

«He hablado con él. Cuando un delantero no mete goles se suele desesperar un poco, está jodido y muchas veces quiere llegar a todo y llega a menos sitios, pero yo estoy tranquilo. Tiene que esperar su momento, trabajar para el equipo como lo está haciendo y los goles llegarán. Voy a seguir confiando en él, no es momento de cambiar, pero necesitamos que nuestros delanteros metan goles. Entre Sofiane y Davo llevan un solo gol, y esa no es una buena marca para nosotros».

Correcalles en la segunda parte ante el Atlético de Madrid B

«En el descanso pasamos a jugar con cuatro jugadores arriba. Cuando vas perdiendo 2-0 vas más a degüello, a buscar un partido abierto porque no tienes tiempo para especular con posesiones largas. Intentas dar el balón al extremo, que encare, centrar y rematar, aunque a nosotros no nos gusta ese tipo de partidos. En la segunda parte jugamos mucho más en su campo, por lo que entendimos que ellos nos iban a crear ocasiones a la contra. Cuando ves que el tiempo se acaba, vas a buscar el gol de cualquier manera, aunque ir tan rápido no te asegura más consistencia a la hora de atacar».

