Paco Jémez, en las antípodas de Rubén Torrecilla

Visiones diferentes o niveles de exigencia (y autocrítica) distintos. Paco Jémez y Rubén Torrecilla, tras el triunfo del Ibiza en el primer duelo de rivalidad directa de ambos equipos, se expresaron de un modo diametralmente contrario al final del encuentro. Escuchándolos, sin conocer el resultado y sin haber visto el partido, parecería que fueron los alicantinos quienes dominaron y solo les faltó el premio del gol, pero no sucedió así. Pese a eso, el preparador del cuadro balear, que ya se mostró reacio en sala de prensa a aplaudir la remontada de los suyos en Sevilla, el sábado, tras superar al Hércules de manera clara, volvió a insistir en la necesidad imperiosa de "mejorar muchas cosas" para aspirar de verdad al ascenso.

"Estoy contento con la victoria, pero no con el juego del equipo", dijo nada más sentarse. «Hemos hecho un despliegue físico brutal, pero quiero que mi equipo defienda teniendo el balón, tenga posesiones largas y siga atacando», manifestó el cordobés, que también declaró que «la primera parte ha estado bastante bien», pero que en la segunda su equipo se ha «dedicado a defender», y que «igual», por pensar así, está siendo «demasiado exigente, pero es que este no es el juego que quiero para mi equipo", sostuvo ante la prensa.

«Necesito más presencia de todos los jugadores con el balón», aunque ensalzó el rival que tenía enfrente, el Hércules, del que dijo que «es un equipo con mucho poderío físico y mucha calidad», por lo que «hay que darle valor a lo que hemos hecho», superar con relativa comodidad a un proyecto que apenas le lanzó dos veces entre los tres palos y solo generó dos ocasiones de gol en 98 minutos, incluyendo la del empate de Ben Hamed, fruto de un robo blanquiazul en la salida de pelota desde atrás de los baleares.

El discurso de Torrecilla a la conclusión del choque huyó peligrosamente de la autocrítica, pasó de puntillas por las causas de la derrota y se centró, otra vez, en una percepción poco ajustada a la realidad de lo ocurrido sobre el césped. Dos entrenadores con mentalidades, propuestas y exigencia diferentes persiguiendo un fin común: saltar de categoría al final del curso. Una cosa es segura, solo puede lograrlo uno y Jémez parece tener más clara la fórmula, al menos de partida... y frente a los medios de comunicación.