Pablo Crespo: «Mantener la portería a cero es primordial»

Pablo Crespo González (San Vicente de Toranzo, Cantabria, 16/10/1994) vive su cuarta temporada en la SD Compostela, y lo hace con la ambición de regresar a Segunda Federación por la vía rápida. Ya recuperado de una lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante toda la pretemporada, el central se ha instalado en el once de Secho gracias a su liderazgo y calidad. En apenas tres partidos, el cántabro ha demostrado su importancia en el equipo, marcando el gol de la victoria ante el Cambados en el minuto 94 y liderando a la defensa picheleira frente a las acometidas de los ataques rivales.

¿Cómo se encuentra físicamente?

Bien, bien, mucho mejor. Cogiendo ya tono, después de una pretemporada dura en la que no pude estar al ritmo de mis compañeros. Pero ya cogiendo forma, ya al 100%.

¿Ve al equipo preparado para conseguir el ascenso?

Veo al equipo bien, con mucha ilusión, con mucha hambre tanto del cuerpo técnico como de los jugadores y con ganas de conseguir el objetivo.

Este pasado domingo el Compostela dejó escapar los primeros puntos de la temporada al empatar frente al Céltiga. ¿Qué valoración hace del encuentro?

Bueno, creo que es un punto que al final es fuera de casa, donde los rivales nos compiten de diferente manera. Y al final, bueno, creo que lo tenemos que ver como una oportunidad para sumar los tres puntos esta semana para hacer bueno el empate ante el Céltiga.

Tan solo Samu Rodríguez, Trasi y el propio Crespo continúan en la plantilla respecto a la campaña anterior. ¿Qué le animó a seguir apostando por el proyecto de la esedé?

Yo creo que la ambición, tanto del club como la que me transmitió el míster, como la mía propia. Al final creo que es un club de una ciudad grande, que tiene una gran ambición e ir de la mano en eso, de conseguir el objetivo del ascenso cuanto antes, me animó a seguir en el equipo.

Por otra parte, el club ha incorporado a muchos futbolistas este verano. ¿Alguno que le haya sorprendido?

En general, creo que hay muy buenos jugadores, muy buena plantilla. Sí que hay jugadores que no conocía, pero bueno, en líneas generales, me han sorprendido para bien todos los que no conocía. Muy bien.

¿Cuál es el objetivo del Compos?

Ganar la liga.

Rivales a batir en la lucha por el ascenso.

Es una Tercera RFEF potente, que cualquier rival nos pueda hacer daño. Arosa, Racing Villalbés, Alondras... Hay muchos equipos que están muy bien. Yo creo que va a ser una liga larga, que va a haber momentos para cada equipo, pero creo que nos tenemos que centrar en nosotros mismos.

El equipo solo ha conseguido dejar la portería a cero en uno de los cuatro partidos que ha disputado hasta la fecha. ¿Trabajan para evitar tantas concesiones?

Sí, claro. Yo creo que es primordial para un equipo que está arriba, que quiera ganar la liga, mantener la portería a cero. Es primordial, como digo, y más si cabe con el potencial que tenemos en la parte de arriba de la plantilla, que en cualquier ocasión pueden hacer peligro, pueden hacer gol, así que mantener la portería a cero es primordial.

Esta jornada el Compos recibe al colista, el Silva. ¿Espera un partido asequible?

No creo que lo sea. De hecho, creo que cada rival nos va a competir. Como te digo, es una Tercera RFEF muy potente y ellos van a jugar sus armas. Está claro que tenemos que dominar el partido, ser protagonistas, pero creo que no va a ser nada sencillo. Ya nos costó mucho contra el Cambados, así que va a ser un partido complicado, pero creo que si hacemos lo que debemos y como debemos, creo que vamos a sacar adelante.

Un mensaje para el compostelanismo.

A la afición decirles que nos siga apoyando. Al final, creo que nos están ayudando mucho en este paso atrás a Tercera, pero siguen a nuestro lado. Solo pedirles eso, que sigan durante todo el año, y nosotros esperamos darle la alegría del ascenso, que es la gran ambición del equipo.

Vía: El Correo Gallego