Pablo de Blasis: "Cuando pensé en volver el camino conducía a Cartagena"

«La vuelta del hijo pródigo». Así presentó ayer el director deportivo del Cartagena, Manolo Sánchez Breis, a Pablo de Blasis. La vuelta del centrocampista es sin duda la gran noticia del mercado de fichajes del cuadro albinegro y se vio en la repercusión social que levantó su presentación.

Había interés, expectación y hasta cierto morbo sobre la persona que iba a acompañar al último refuerzo cartagenerista, ya que la salida del ‘chiquito’ del club no fue la ideal. Finalmente, estuvo con él Breis y se notó en las palabras del jugador que todas las diferencias existentes entre ambas partes ya son historia.

El centrocampista argentino regresa tras dos temporadas en su país y lo hace con el objetivo de devolver al equipo donde lo dejó, en Segunda División. «Lo importante de esta vuelta es ayudar lo mayor posible, como intenté hacerlo antes, pero ahora en esta nueva etapa», empezó diciendo el jugador en la rueda de prensa celebrada en el Cartagonova. «No voy a mentir que me hubiese gustado volver con el equipo en Segunda porque hubiese significado que habría mantenido la categoría», añdió, para explicar a continuación sobre los motivos que le llevaron a abandonar su anterior equipo ha dicho que «al quedar seis meses en mi equipo en Argentina, y siendo hincha como lo soy del club, sabía que iba a estar más relegado por diferentes circunstancias, y si había un club donde no quería ocupar cierta posición y quedarme solo a cobrar era ese. Quería volver aquí con mi familia porque fue de los lugares más cómodos en los que estuvimos».

Además, aseguró que si no llega a ser porque recibió la llamada del club de toda su vida, no se hubiera marchado: «En situaciones normales no me hubiese ido. Lo hice por volver a Argentina, a mi club y que mis hijas tuvieran una experiencia de vivir allí junto a la familia y que me vieran jugar en el equipo del que soy hincha. Eso ya lo logré y quedará para toda la vida. Y cuando pensé en volver el camino conducía a Cartagena».

Una de las incógnitas en torno a su fichaje es el estado físico en el que se encuentra después de sufrir algunos problemas físicos durante los últimos meses: «Me encuentro my bien físicamente porque pude completar toda la pretemporada en Gimnasia, que duró un mes y medio, y hace un mes me puse a entrenar solo para tratar de mantener ese ritmo que logré en pretemporada. Y lógicamente, al entrenar sin equipo y sin compañeros, lo que me hace falta es agarrar el ritmo», explicó De Blasis.

Piensa De Blasis que no es muy diferente al jugador que se marchó hace dos años: «Siento que más o menos similar en todo. Como todo jugador que va cumpliendo años, va perdiendo condición física, pero ganas en experiencia. Ahora trataré de acomodarme lo más rápido posible a una nueva categoría donde nunca jugué», comentó.

«Con todos los entrenadores trato de hacer lo que ellos piden», apuntó sobre su nuevo técnico, al que ve «similitudes» con Luis Carrión. «Por lo que fui averiguando, tiene un estilo que encaja en este club porque en el pasado nos fue bien así», concluyó el ‘chiquito’.