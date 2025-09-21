Pablo de Blasis da la victoria al FC Cartagena en el último minuto (2-1)

Victoria en el último suspiro. De las que mejor saben. El FC Cartagena venció al Hércules por dos goles a uno en un auténtico partizado que se pudo decantar para cualquier lado, pero que cayó con justicia sobre el equipo albinegro. El tremendo ritmo de la primera parte dejó dos goles. El primero, del Hércules, a base de insistencia tras un saque de esquina a la media hora. El segundo, del Cartagena, en respuesta diez minutos después.

En la segunda mitad, mucho más calmada, la expulsión de Retuerta a diez minutos del final fue decisiva y los cambios de Javi Rey hicieron el resto. Ortuño, que saltó desde el banquillo, asistió para el gol de Pablo de Blasis, que también saltó desde la banda. Un golazo en el último minuto para sumar la segunda victoria de la temporada. Vuelve a remontar el Cartagena un partido para llevarse la victoria en casa, como ya hizo contra el Atlético Madrileño.

Echó a rodar el balón y los veintidós futbolistas sobre el terreno de juego respondieron a las grandes expectativas que se tenían del partido. Los primeros minutos fueron de mucha intensidad y algo de descontrol sobre el césped, una circunstancia que no vino bien al Cartagena por su característico dominio de los partidos. El Hércules fue el primero en acercarse al área y el cuadro local respondió con contragolpes.

Aunque el primer disparo del choque llegó desde el bando visitante, el Cartagena crecía en el partido. Alcanzaba con facilidad los metros finales del campo y el dinamismo de sus jugadores generaba espacios cerca del área, pero no terminaba jugadas. Una internada de Kevin Sánchez tras recortar a su par dejó un centro al punto de penalti que nadie remató. Seguidamente, Imanol Baz remató completamente sólo un centro al segundo palo. Sin ángulo, no pudo más que ponerla en las manos de Carlos Abad.

Tras el minuto de aplausos para Juanito, el incombustible aficionado albinegro, Kevin Sánchez continuó generando peligro en solitario, pero el Hércules comenzó a sacudirse el dominio local a través del contragolpe y los numerosos saques de esquina forzados por su banda diestra. Kevin, activo tanto en ataque como en defensa, generó una pérdida en área propia que pudo costar caro, pero la zaga taponó dos disparos seguidos.

Sobre el ecuador de la primera parte, el partido se convirtió en un correcalles. La velocidad del conjunto alicantino aprovechaba los espacios de un Cartagena ofensivo y el mediocampo albinegro no supo controlar el ritmo del partido. En una de esas jugadas de ataque incontroladas logró el Hércules su enésimo córner que terminó con el primer gol del choque.

Sirvió Soldevila el saque de esquina y el rechace cayó a Javi Jiménez en el segundo palo. Este recortó y centró nuevamente por raso hacia el área pequeña, donde el central Sotillos la esperaba con ansia. Sólo tuvo que poner el interior del pie derecho para ponerla dentro, por debajo de las piernas de Lucho García, para hacer el 0 a 1 antes de la media hora.

Le costó reponerse al Cartagena del tanto encajado cuando había merecido adelantarse en el marcador, pero lo hizo de nuevo a través de Kevin Sánchez, el mejor del primer tiempo. Una buena llegada de Perejón al ataque sirvió un centro para el extremo gallego, que se estrelló contra Carlos Abad a quemarropa. Tras ese aviso logró el empate el cuadro local sólo diez minutos después del tanto visitante.

Otro entendimiento entre Nacho y Kevin generó el centro del lateral bombeado al punto de penalti. Allí entró Chiki con la testa para coger a contrapié a Carlos Abad. La ajustó al palo contrario el delantero para poner el 1 a 1 en el 38. Para finalizar con una primera parte loca, el Hércules volvió a apretar aunque sin suerte esta vez. Tras dos minutos de añadido, el encuentro se marchó a vestuarios.

La charla táctica hizo su efecto en clave albinegra, ya que en la segunda parte el Cartagena controló mucho más el ritmo del partido. No obstante, la frecuencia de las ocasiones cayó en picado. Llegó a encerrar en su campo al cuadro alicantino durante algunos minutos, pero no fue lo suficientemente incisivo para marcar.

A la hora de partido solicitó Torrecilla la segunda revisión de FVS por posible penalti y volvió a errar en su petición, por lo que se quedó sin solicitudes. Con el ánimo de agitar el avispero, Javi Rey introdujo a Diego Gómez y Edgar Alcañiz por Ander Martín y Larrea. No cambió demasiado el decorado con ellos en el campo, pero una acción del extremo en la medular dejó con diez al rival por la segunda amarilla a Retuerta.

Este hecho sí terminó siendo decisivo. Entraron Pablo de Blasis, Alfredo Ortuño y Nacho Sánchez y el FC Cartagena se echó encima de su rival. No se achantó el Hércules, que continuó intentándolo, pero una contra generada por De Blasis fue el aviso de lo que estaba por venir. En el último minuto del tiempo reglamentario llegó Perejón por la derecha, a puso al área y Ortuño la dejó atrás para De Blasis. Desde la frontal le pegó el argentino con la zurda para ponerla en la escuadra de Carlos Abad, poniendo el 2 a 1 que daba los tres puntos a su equipo.

El Cartagonova se vino abajo con el golazo de su ídolo, que aprovechó al máximo su tiempo sobre el césped. En los minutos finales sólo tuvo que controlar el Cartagena las pulsaciones de un Hércules nervioso para llevarse el encuentro. El partidazo de la jornada hizo honor a su cartel y terminó con la justa victoria local que pone al Cartagena con siete puntos y un partido aún por disputar.

Vía: La Opinión de Murcia