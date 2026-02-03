Óscar López, el hombre que ha hecho resurgir al Castellón B

Tras cinco derrotas consecutivas ante Torrent, Olot, Barbastro, Girona B y Sant Andreu; el Castellón B se encontraba hundido en el descenso y parecía abocado a la Tercera Federación. En ese momento, se tomó la decisión de prescindir de los servicios del hasta ese entonces técnico del filial, Carles Salvador.

Para tratar de reflotar el proyecto y evitar bajar de categoría, el elegido fue Óscar López, quien contaba con la experiencia de haber estado seis temporadas en los banquillos de La Masía. De hecho, su última experiencia era en el Juvenil A del FC Barcelona compitiendo en División de Honor e incluso en la UEFA Youth League. Entre sus principales logros se encuentra la Copa de Campeones Juvenil en la temporada 2021/22, así como poder decir que ha participado activamente en la formación de futbolistas como Lamine, Pau Cubarsí, Fermín, Alejandro Balde o Ansu Fati.

Óscar López, durante un entrenamiento del Castellón B en Gaetà Huguet. / Juan F. Roca

Un gran inicio para salir del descenso

El ex del Barça inició su aventura al frente del Castellón B el 26 de diciembre de 2025, aunque no pudo demostrar su valía hasta 2026. Si bien los aficionados albinegros tenían esperanzas depositadas en Óscar López, pocos optimistas podían imaginarse un cambio tan rápido. Después de cinco partidos seguidos perdiendo, tras cinco bajo sus instrucciones, el filial del Castellón no conoce la derrota. En concreto, suma tres empates ante Andratx, Alcoyano y Atlètic Lleida, y dos victorias ante Reus y Atlético Baleares.

Además, la mejora parece ir a más, ya que los tres empates fueron de manera consecutiva y las dos victorias han sucedido en los dos últimos encuentros. La apuesta por Óscar López ha aportado una gran capacidad de reacción y de sobreponerse a los golpes, ya que si bien ante Andratx empezó ganando y en Alcoy el partido terminó en un empate sin goles, frente el Atlètic Lleida empezó perdiendo 0-1 antes de empatar a dos, contra el Reus llegó a ir por detrás en el marcador en dos ocasiones antes de remontar y ganar 2-3, y ante Atlético Baleares empezó por detrás antes de ganar por 2-1.

De esta manera, los nueve puntos de 15 posibles han servido al Castellón B de Óscar López para salir del descenso directo y situarse en la zona de Playout, eliminatoria de repesca en la que uno de los dos equipos que participa (se emparejan con los de otros grupos) se salva. Incluso, se encuentra seis puntos por encima de los puestos de descenso de manera fulminante y empatado a puntos hasta con clubes de hasta la media tabla de la clasificación.