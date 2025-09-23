Ortiz sostiene a Rubén Torrecilla en el banquillo del Hércules

Ni ultimátums, ni sentencias, ni sustitutos apalabrados. Enrique Ortiz sostiene en su cargo a Rubén Torrecilla... otra vez. El propietario del Hércules, si bien es consciente del mal momento que atraviesa el equipo, considera que sería temerario adoptar medidas drásticas. «Rubén es nuestro entrenador, solo llevamos cuatro partidos y sigo creyendo en él». Para el dueño del equipo nada ha cambiado con respecto al mes de junio, cuando, contra la corriente de opinión que recomendaba el cese tras el pésimo final de curso, él optó por prorrogar su fe en el trabajo del técnico extremeño a pesar de que los números son tozudos en su contra.

En 2025, los blanquiazules han disputado 24 partidos y solo han conseguido ganar en 7. El acumulado de derrotas supone más de la mitad de las contiendas: exactamente 13. Eso significa que en este año natural, al preparador cacereño se le han escapado el 65% de los puntos que ha disputado.

Solo Torrecilla, en la era Ortiz, que arrancó en 1999, ha sido capaz de aguantar en su cargo con un bagaje tan pobre. Pero la intención de quien tiene la última palabra en la SAD blanquiazul es, desde hace dos años, la de cambiar muchas de las cosas que no le fueron bien, y esta es una de ellas, la de no dejarse llevar por la desazón que generan siempre los malos resultados y actuar con la cabeza fría, siendo consecuente con las decisiones adoptadas. Las razones que permiten a Rubén Torrecilla seguir tutelando el juego del equipo y sus sesiones de trabajo, decidiendo el modo de competir y a quién alinear, son las mismas que llevaron al magnate de la construcción a depositar su apoyo en el que sigue denominando como «mi entrenador».

Cada día, agentes de preparadores ofrecen sus servicios al Hércules. Lo hacen cuando se gana y con más insistencia cuando se pierde. La comisión deportiva, en la que también participa de forma activa (y determinante) el dueño del club, tiene muy claro el perfil que requiere para asumir un proyecto con la exigencia y la presión que hay que soportar en el Rico Pérez. Y, de momento, en esa larga lista no figura nadie que guste más a Ortiz que el que tiene ahora al frente del vestuario. Sin embargo, eso no significa que no lo busque.

Búsqueda permanente

La actividad en ese sentido no para en las oficinas. "Siempre hay que estar preparado para cuando toque tomar decisiones, hay que tener claro a quién se quiere y por qué", dice el empresario. En ese sentido, ahora mismo se aspiraría a perfiles altos, con historial predominante de superior categoría, aunque con experiencia en el barro, y más en la coyuntura actual del Hércules, que no solo requiere a alguien con buenas ideas futbolísticas y metodologías de trabajo adecuadas al tiempo actual que vive este deporte, también precisa de tipos con carácter y experiencia en metas ambiciosas que no se arruguen fácilmente si, entre otros desastres, no entra el balón.

Rubén Torrecilla no es ajeno a la evidencia de que no puede sostener mucho más tiempo su presencia en el banco si los resultados no le acompañan, pero, de momento, conserva lo más importante: el apoyo del máximo accionista. «Tengo plena confianza en que va a ser capaz de revertir esta situación. Aún es muy pronto para tirarlo todo por tierra. No descartas un cambio de entrenador en verano para contradecirte a las primeras de cambio», advierte Ortiz.

Sin embargo, la fe ciega no existe fuera de la religión... y mucho menos en un negocio. Tal vez por eso, el patriarca de la familia Ortiz avisa... y se cubre la espalda por lo que pudiera venir: «Lo que tiene que saber mi entrenador es que no tengo una paciencia infinita». Torrecilla cuenta con el refrendo del que paga su nómina, se sentará el domingo frente al Alcorcón y bien haría en conseguir que el Hércules juegue un buen partido de fútbol... y gane de una vez.

