El Orihuela aplasta al Intercity en el primer torneo oficial de la temporada

Primer partido oficial del nuevo curso y primera gran goleada. El Orihuela se ha impuesto 1-6 en el Antonio Solana al Intercity en el partido de ida de la final territorial de la Copa Federación, un torneo "fantasma" en el que solo estos dos clubes han formalizado su inscripción para participar en él. Nadie más ha querido jugarla en toda la provincia. 4.000 euros se embolsa el vencedor y 2.000 el subcampeón. Además, el ganador logrará el pase para la disputa de la fase Nacional, ya con clubes de toda España, que otorga cuatro plazas para la Copa del Rey 2025-2026 a sus cuatro semifinalistas.

Muy poco agradecido

Se trata de un camino largo que arranca muy pronto (y con escasas probabilidades de éxito), de ahí la renuncia general a tomar parte en esta cita que organiza anualmente la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), que este verano solo ha recibido las inscripciones de Orihuela e Intercity, así que se resolverá en solo dos envites, el segundo, el definitivo, este sábado, 30 de agosto, en Los Arcos, a las 20:30 horas.

El equipo de la capital, que regresa a Segunda RFEF tras su descenso de categoría el curso pasado, está obligado a remontar un marcador extremadamente adverso al conjunto de la Vega Baja, con el que coincidirá esta temporada en el grupo 5, ambos con un solo objetivo: ascender. El bloque de José Francisco Grao García, apodado Pato futbolísticamente, pasó por encima del de Javi Moreno en el primer test importante del nuevo ejercicio, que arranca con sombras en el cuadro de la capital, que a punto estuvo de solicitar jugar este choque en el Camilo Cano de La Nucía por el pésimo estado del terreno de juego, que ya obligó a suspender un amistoso frente al Eldense el pasado 17 de agosto.

Los tantos de Monterde (13') y de Solano desde el punto de penalti (37') permitieron a los visitantes llegar cómodamente al descanso. En la segunda parte, Mozo (52'), José Lara (56') y Bensaad (83') sentenciaron la final. El 1-5 lo marcó Diego Royo a un minuto del final, pero Solsona cerró el set para los oriolanos (1-6) en el tiempo añadido. Lo hizo libre de marca, con un disparo ajustado desde dentro del área pequeña, entre las airadas protestas de los locales, que reclamaban posición antirreglamentaria... sin éxito. La remontada se antoja imposible, así que es muy probable que los dos técnicos se lo tomen con mucha tranquilidad a siete días del debut de ambos en la liga.

La goleada sobre el maltrecho césped natural del Solana aumenta las dudas sobre la adaptación del Intercity al nuevo contexto competitivo tras la pérdida de categoría y dispara la ilusión en Orihuela, que confía en brindar a su afición el primer título oficial puesto en liza en el nuevo curso este mismo sábado, una semana antes del estreno liguero, en su estadio, frente al Fuenlabrada.

Los de negro viajarán a Quintanar del Rey (en Cuenca) para arrancar el ejercicio 2025-2026. El Elche Ilicitano es el tercer club de la provincia de ese grupo 5. El Alcoyano, por contra, lo hará en solitario en el grupo 3. Los cuatro con la misma idea: saltar de categoría en mayo para estar a un solo paso del fútbol profesional, aunque el filial franjiverde con una urgencia menor.

En la fase territorial de la Copa Federación pueden participar, mediante inscripción voluntaria, todos los clubes no filiales de Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF de la pasada temporada que no lograran clasificarse bien para la Copa del Rey, bien para la fase nacional de la Copa Federación. Solo Orihuela e Intercity dieron el paso y, presumiblemente, los primeros acabarán la semana con 4.000 euros en su cuenta, el doble que los segundos.