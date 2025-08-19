Optimismo en el Zamora CF en la recta final de pretemporada

Quedan diez días para que arranque la Primera RFEF y el Zamora CF llega en una gran posición a esta recta final de pretemporada. La victoria en el Trofeo Colombino ha sido ha sido una inyección anímica valiosísima para un equipo al que todavía le queda una cita estival y no exenta de importancia. Los de Juan Sabas disputará el próximo domingo ante Unionistas de Salamanca, y lejos del Ruta, la final regional de la Copa RFEF, y el objetivo es ganar y entrar en la fase nacional que le abriría la puerta (superando a más rivales) a la ansiada Copa del Rey.

La victoria sería la mejor guinda para un periodo de preparación que está siendo muy positivo para la entidad de la capital del Duero y es que el hecho de tener desde hace semanas a toda la plantilla disponible ha permitido una mejor conjunción y adaptación de los futbolistas.

Respecto al Colombino, horas después de hacerse con la Carabela de Plata, Juan Sabas, que es de los "pocos elegidos" que ha conseguido ganar este mítico torneo como jugador y ahora como entrenador, admitía que se trata de un logro que le hacía especial ilusión, tanto a título personal como colectivo, y es que en el Zamora CF tenían claro el reto de intentar hacerse con un trofeo histórico", que consiguieron tras empatar con el Cacereño (0-0) y superar después al Recre (2-3).

En lo puramente deportivo, Sabas habló del encuentro ante el cuadro anfitrión, al que describió como "un muy buen equipo que nos puso en apuros en muchos momentos". No obstante, tal y como señaló en la rueda de prensa posterior al triangular, "nosotros pusimos en juego un equipo mucho más veloz y vertical. Con la gente que teníamos en el campo, sabíamos que íbamos a hacer sufrir a la defensa del Recre con la velocidad y con la profundidad que tiene el equipo", indicó el entrenador de los zamoranos.

En su intervención, Sabas también recordó que "el fútbol es un deporte de aprovechamiento de tus virtudes o si no, te tienes que aprovechar de algún error del rival. En este caso el Recre tuvo un par de desajustes defensivos y es lo que pudimos aprovechar y la estrategia se ha dado bien. Le damos muchísima importancia a este hecho porque el año pasado encajamos bastantes goles de ese tipo, éramos un equipo con menos estatura y este año tenemos gente que va muy bien en el juego aéreo, tenemos que intentar aprovecharlo", apuntó el responsable de banquillo rojiblanco.

Por último, sí quiso romper una lanza en favor de rival anfitrión y recordó que "lleva menos días de preparación que nosotros, pero he visto un nivel ofensivo de mucha en los metros finales y eso es lo que diferencia a unos equipos de otros", concluyó Sabas que celebró el poder traer a Zamora este trofeo.