Octubre no da tregua al Hércules

La Primera RFEF no da tregua y no entiende de malas dinámicas, resultados pobres o dudas con el entrenador. La competición no perdona y las jornadas van pasando a un ritmo vertiginoso, por lo que una mala racha te puede dejar sin sumar esos puntos que a final de temporada resultan tan necesarios.

El Hércules solo ha conseguido cuatro puntos de los quince que han estado en juego, por lo que la situación del equipo es pobre y se encuentra muy lejos de lo esperado. El equipo dirigido por Torrecilla es una tormenta y quien pudiese pensar que en octubre llegaría la calma, se equivocaba.

El próximo reto al cual se deberá enfrentar un Hércules en horas bajas y sumergido en las dudas es el de viajar a Teruel este fin de semana. El conjunto aragonés es 13º en el grupo 2 de Primera Federación, con seis puntos conseguidos gracias a una victoria y tres empates. Los turolenses ascendieron la pasada campaña de Segunda RFEF tras ser quintos en su grupo y vencer en la promoción a Atlético Baleares y Numancia. Dieron la campanada, pues no estaban en las quinielas para el ascenso tras su temporada regular.

Intensidad y pocos goles

Por lo que respecta a la temporada actual, el Teruel cambió de entrenador y contrataron a Vicente Parras como director de orquesta. El alicantino no es una figura extraña para la afición del Hércules, pues cuenta con una gran experiencia en la provincia, pasando por Ilicitano, Elche, Onteniente y Alcoyano durante seis temporadas.

Partidos intensos y con pocos goles son las bases de este Teruel, que ha conseguido ganar a Europa y empatar a Betis Deportivo, Eldense y Atlético Sanluqueño. Pinilla se ha convertido en un fortín y esta temporada ningún equipo ha conseguido ganar como foráneo en Teruel, por lo que se presupone un gran reto para un Hércules pobre y sin ideas fuera del Rico Pérez.

Tras medirse al Teruel, el Hércules encarará un mes de octubre en el que sólo se enfrentará a filiales. El primero en llegar será el Atlético Madrileño, segundo equipo del Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Fernando Torres es actualmente tercero y su dinámica está yendo claramente en ascenso, al contrario que el Hércules. El filial rojiblanco suma ocho puntos, a uno del líder Sanluqueño. Cayeron en la segunda jornada ante el Cartagena y desde ese momento no conocen la palabra perder, pues empataron ante el Murcia y ganaron a Betis Deportivo e Ibiza.

Dentro de la plantilla rojiblanca destacan varios nombres como Arnau Ortiz, máximo goleador del equipo o Javier Boñar y Aleksa Puric, los dos jugadores con más minutos. El filial y el Hércules se han enfrentado en un total de 14 ocasiones a lo largo de la historia, con un balance de seis victorias madrileñas, un empate y siete victorias alicantinas. El historial es favorable al conjunto blanquiazul, pero los ejemplos más recientes no. Los dos partidos de la temporada pasada se saldaron con triunfo rojiblanco y el último precedente hasta el momento, que fue en 2002, también.

El siguiente encuentro del Hércules será ante el Villarreal B. Ambos equipos ya se enfrentaron en pretemporada con un resultado favorable para el club en propiedad de Enrique Ortiz. A día de hoy, el filial del submarino amarillo ocupa el 14º puesto de la tabla, un punto por encima del club alicantino. Con David Albelda a los mandos, el Villarreal B ha caído ante Eldense y Sabadell, ha empatado frente a Europa y Murcia y ganó en la primera jornada al Alcorcón.

A excepción de su duelo ante el Europa, que terminó con un 3-3 en un partido loco, los encuentros del filial groguet se han caracterizado por no haber muchos goles. Han perdido piezas importantes de la temporada pasada como Etta Eyong, pero el Villarreal siempre se ha caracterizado por tener una de las mejores canteras de todo el país.

Dinámicas similares

El último envite del mes llegará el fin de semana del 25 y 26 de octubre ante el Sevilla Atlético en tierras andaluzas. A día de hoy, ambos conjuntos cuentan con los mismos puntos y ocupan zona de descenso a Segunda RFEF. Además, los dos equipos cuentan con un triunfo, un empate y tres derrotas en estos primeros cinco duelos. Dinámicas muy similares que se enfrentarán en el Jesús Navas con el deseo de haber abandonado la zona picante de la clasificación.

El filial del Sevilla viene de dos derrotas consecutivas ante Eldense y Tarazona, ambas con un resultado de 1-0. El conjunto andaluz comparte el problema del gol con el Hércules, pues solo ha conseguido materializar tres tantos en este arranque de liga, al igual que los de Torrecilla

Vía: Información