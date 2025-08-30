"El objetivo es jugar la Copa del Rey y meternos en play-off"

Ya llevan más de un año al frente del Zamora CF, ¿qué balance puede hacer?

El balance es positivo, estoy contento. El año pasado, todos sabemos la situación en la que entramos y cómo nos encontramos en el club, y este año se ha dado ese salto de profesionalización y de calidad. Poco a poco vamos avanzando y viendo si llegamos a las cifras que queremos, también en socios, que eso es un poco lo que nos tiene preocupados.

Primero, y centrados en lo deportivo, ¿qué conclusiones puede sacar de la pretemporada?

Pienso que en la pretemporada no se debe de mirar el ganar o perder. Se debe mirar que el equipo se conozca, que juegue, compita, que haya fútbol, que se maneje la pelota y que el equipo se vaya conociendo, que es el problema que tuvimos el año pasado al hacer una plantilla tan rápida. Este año tenemos la ventaja de que el equipo se conoce y los jugadores se están adaptando. Entonces, el perder o el ganar no es una cosa en la que me fije en la pretemporada. Lo que quiero mirar es que el equipo se conozca, que compita y que se juegue al fútbol para que podamos disfrutar este año.

¿Puede ser este el Zamora CF que ascienda a Segunda División?

Ojalá. Yo no lo sé, ojalá lo pudiese saber, pero creo que el salto de plantilla que se ha dado este año, en comparación con el pasado, ha sido brutal. Todo ha subido y el salto de calidad que se está dando con esta plantilla es muy potente.

¿A cuánto asciende el presupuesto?

Estamos en una horquilla de 1,5 a 1,750 millones de euros.

¿Solo en la primera plantilla?

Sí, solo en la primera plantilla.

¿Y esto comparado con el año pasado, qué incremento supone?

El año pasado estábamos en un presupuesto, si no recuerdo mal, de unos 1,2 millones de euros.

Me hablaba antes de la afición, se está en los 3.000 socios.

Yo espero que suba, sinceramente, si no sería un fracaso, es lo que más me preocupa. Todo mi trabajo y el trabajo del club, tanto en Zamora como en Sevilla, mi padre… Aquí se hace una apuesta y se arriesga mucho, no solamente dinero, se arriesga la imagen, se arriesgan viajes, se arriesgan muchas cosas por parte de todos. Y yo, personalmente, a día de hoy (en el momento en el que se hizo esta entrevista), he de decir que no estoy contento. Podemos hacer la comparativa perfecta con la Ponferradina: mismo estadio, misma capacidad y misma ciudad, y la Ponfe cierra todos los años de 6.000 a 7.000 socios, y nosotros para llegar a cuatro mil, nos va a costar trabajo.

¿Cuál es el objetivo que se marcan en este apartado?

Para el riesgo que se está poniendo aquí, para la plantilla que se está haciendo y para el equipo que se está trayendo, que después jugará play-off o no, ascenderá o no porque podrán pasar dos millones de factores, el objetivo es que sean unos 4.000, mínimo. Pero todavía así, siendo sinceros, 4.000 es poco para un club que aspira a la Segunda División, a la Liga Hypermotion. Esto es un equipo que para el estadio que tiene, para la infraestructura que tiene, para la ciudad, para dónde se encuentra, porque este año somos el equipo que menos kilómetros vamos a hacer, debería llenar el Ruta todos los fines de semana, o casi llenarlo. Se están haciendo las cosas bien, se está profesionalizando el club, no hay deuda, es un club limpio que está trabajando de la manera correcta, un club que tiene una propiedad que está a 600 kilómetros de su casa y va todos los fines de semana y pelea, pelea, pelea y pelea. Yo no tengo ningún rechazo para la afición porque es fabulosa: cuando canta, canta; cuando chilla, chilla; y después, cuando salimos, es algo brutal. En comparación en porcentaje, se llena más fuera, se grita más fuera que en casa. Pero, sinceramente, es un club que mínimo tendría que tener a 5.500 o 6.000 personas todos los días gritando aquí en el Ruta de la Plata.

Además de en la plantilla y profesionalización de la estructura del club, se ha invertido en el Ruta de la Plata. Lo que más va a ver la gente, el cambio de césped.

A nosotros nos gusta hacer las cosas bien y tener unas buenas instalaciones. Si tenemos que invertir y tenemos que echarle dinero, estamos dispuestos a lo que haga falta. Yo creo que desde el minuto uno, desde que hemos llegado por lo menos nosotros, hemos mostrado seriedad y confianza.

¿Qué retos se marcan?

El reto es claro: meternos en Copa del Rey por la Copa Federación. Tenemos plantilla y equipo para hacerlo sin ningún tipo de problema e incluso lo tuvimos el año pasado y no nos metimos por lo que fuese. Y en la Liga, el objetivo este año es, mínimo, el play-off. El equipo tiene que luchar y tiene que competir todos los fines de semana, cada jornada, para meterse en play-off. Que después suene la flauta o no, subamos o no, es otra cosa, pero el equipo tiene que jugar fase de ascenso.

Hay equipos muy duros en el grupo.

Sí, pero nosotros tenemos a los dos mejores delanteros de la categoría. En cada posición tenemos jugadores válidos, válidos, válidos. No hablo solamente de los delanteros porque tenemos grandes jugadores por todos lados. Los extremos, los centrales, los mediocentros… Y tenemos un banquillo… buenísimo. Es que tenemos dos equipos. Yo confío mucho, confiaba en el equipo anterior como ahora confío en este, pero a muerte.