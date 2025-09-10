Nuevos detalles del partido solidario entre Zamora CF, Cultural, Ourense y Ponferradina para ayudar a los damnificados por los incendios
Será el 24 de septiembre en León y ya está activa la Fila 0
P. F.
Ya hay nuevos datos para el partido solidario que disputarán Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina, Ourense CF y Zamora CF para ayudar a las personas afectadas por los graves incendios que están asolando las localidades.
El partido tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Reino de León. La entrada será gratuita, pero será necesario retirar invitación para poder acceder al estadio, bien adquiriendo la entrada por internet (https://cydleonesa.com/) o el mismo día del partido en taquillas. Asimismo, cada club dispondrá de las entradas para que la afición pueda retirarlas en la tiendas oficiales de cada uno y se anunciarán cuando estén disponibles.
Cómo colaborar
Las personas que quieran aportar su ayuda podrán hacerlo de las siguientes formas:
- Fila 0
- Donaciones por Bizum
- Desde Caja Rural se ha habilitado el número 12566.
- Donaciones por transferencia
- Se ha habilitado el siguiente número de cuenta de Caja Rural ES24 3085 0224 8028 1976 9924
También, se ha habilitado un número de cuenta en ABANCA ES26 2080 5257 1330 4057 5633
La Fila 0 ya está activada, por lo que cualquier persona que lo desee puede colaborar desde hoy mismo hasta el día del partido.
