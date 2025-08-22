El ‘nuevo’ FC Cartagena arranca con el Carabela de Plata

Ya está aquí una nueva edición del Trofeo Carabela de Plata, en concreto la quincuagésima tercera. Es el segundo torneo más antiguo de la Región de Murcia, tras el Playasol que disputan los principales equipos de Águilas y Lorca desde el año 1901. El Carabela de Plata comenzó su andadura en el año 1969, impulsado, entre otras razones, por el éxito de otros torneos veraniegos que se celebraban en diferentes ciudades españolas (el Teresa Herrera arrancó en 1946, el Carranza en 1955 y el Colombino en 1965, entre otros). Echó a andar este torneo en los años finales de la época franquista y que ya suma más de cincuenta ediciones. Ha sido un fijo de todos los veranos, a excepción de los años 1973, 1974, 2003 y 2020.

Este año el rival es el Eldense, en el encuentro que se jugará esta noche (21.00 horas) en el Cartagonova. El cuadro de Elda disputará por primera vez el Carabela de Plata y se convertirá en el club número 39 que participa en el trofeo. El encuentro es importante, tanto por la fecha, ya que se juega a una semana vista del inicio de la competición liguera.

El FC Cartagena es el club que más veces ha ganado el trofeo con 16 entorchados, uno más que el Cartagena FC, su predecesor como equipo referencia de la ciudad portuaria. El encuentro, en lo puramente futbolístico, es muy interesante por ser la última prueba que tendrá el equipo que dirige Javi Rey antes del inicio de la competición. Se espera que tengan minutos todos los integrantes de la primera plantilla, con la principal duda de Luca Lohr, que está en la rampa de salida para marcharse cedido. La otra es la presencia de Carlos Calderón, el extremo derecho que durante esta semana se ha incorporado a los entrenamientos, tras una lesión sufrida en el tercer día de preparación. Con la vuelta del ex jugador de la Cultural Leonesa, el técnico gallego podrá hacer un simulacro si lo cree conveniente de lo que pretende ver en Antequera el domingo 31 a las 19.00 horas.

Durante la preparación se ha visto a un equipo poco fluido, sobre todo por la carga de trabajo en los entrenamientos. Dobles sesiones algunos días y otros con trabajo específico de fuerza han hecho que en algunos amistosos no se haya visto a un Cartagena tan veloz como se deberá ver en la liga. Hoy sí se debe parecer más el equipo a lo que pretende su entrenador con la disminución de carga, a nueve días del arranque.

En la portería, la gran duda durante la temporada; está claro que jugarán ambos guardametas, tanto Lucho García como Iván Martínez, y se espera que pueda tener también minutos Jhafets. Entre los jugadores de campo, la gran atracción, sin lugar a dudas, será ver de nuevo de albinegro en el Cartagonova a Pablo de Blasis. Además del argentino, los Luismi Redondo, Kevin Sánchez, Álex Fidalgo y demás jugadores con talento podrán mostrarse ante su afición en el ensayo general de cara al inicio de la competición doméstica.

Diferentes formatos

El Carabela de Plata comenzó a escribirse en 1969. En aquella primera edición, la competición se presentó bajo el nombre de Trofeo Ciudad de Cartagena, aunque apenas un año más tarde adoptaría la denominación que la ha acompañado hasta hoy.

En esa primera edición ejerció de local el CD Cartagena. En el primer cuadrangular estival que sirvió como punto de partida de la competición. El torneo nació con un formato inicial de cuatro equipos, lo que permitió a la afición disfrutar de varios enfrentamientos durante los días de celebración. En aquel torneo tomaron parte, junto al CD Cartagena, el CD La Unión, el Sestao Sport Club y el conjunto marroquí Sidi Kacem. El equipo cartagenero se impuso con claridad a La Unión (6-2) y también derrotó al Sidi Kacem (2-0), proclamándose vencedor de la primera edición del ‘Ciudad de Cartagena’. Sin embargo, en 1970 se introdujo un cambio sustancial: la Carabela pasó a disputarse en formato triangular, con la participación de tres conjuntos. Esta fórmula se mantuvo de manera ininterrumpida durante más de tres lustros, hasta 1986, consolidándose como una cita habitual del verano futbolístico en la ciudad portuaria.

El año 1987 marcaría un nuevo punto de inflexión en la organización del trofeo. Desde entonces, y hasta la actualidad, la Carabela de Plata se disputa en un único encuentro, otorgando un carácter más directo y decisivo a la competición. Aun así, el torneo no ha sido ajeno a excepciones: en 1998 recuperó de manera puntual el formato triangular, mientras que en 1999 llegó a albergar un cuadrangular, con cuatro equipos midiéndose en busca del preciado galardón.

El Real Murcia ha sido el club invitado con más presencia en la historia del Trofeo Carabela de Plata. Su primera aparición llegó en 1975, cuando el Cartagena FC se impuso por 2-0 en un duelo directo. Al año siguiente, en 1976, ambos equipos repitieron enfrentamiento, con idéntico resultado favorable a los albinegros (3-2). En 1977, los granas participaron en un triangular junto al propio Cartagena FC y el CE Sabadell.

Rivales de todo el mundo

El Trofeo Carabela de Plata desde el inicio contó con invitados internacionales que dieron un aire distinto al torneo. El primer club extranjero en participar fue el US Sidi Kacem de Marruecos, en la edición inaugural de 1969, donde cayó frente al CD Cartagena. Años más tarde, en 1972, el húngaro Vasas Budapest SC fue el representante foráneo dentro de un triangular que compartió con Elche CF y Cartagena. La apertura internacional se reforzó en 1978, con la presencia del Ittihad FC de Arabia Saudí, que compitió junto a Elche y Cartagena FC. Posteriormente, en 1986, el cuadro brasileño América Mineiro viajó hasta Cartagena para medirse a los albinegros y al Elche CF.

La tradición se mantuvo en ediciones recientes: en 2016, el Al-Rayyan de Catar fue el rival del conjunto albinegro, mientras que en 2019 (jugado en 2020) llegó uno de los nombres más potentes de la historia del torneo, el CSKA Moscú de Rusia, que derrotó al FC Cartagena por 2-0. Con más de medio siglo de historia, la Carabela de Plata se mantiene como un clásico de la pretemporada albinegra, un trofeo que ha sabido adaptarse al paso del tiempo y a la dificultad de tener rivales de mayor entidad para seguir siendo una cita obligada del verano.