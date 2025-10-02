Noel siempre aporta

Difícil hacer mucho más en apenas 103 minutos de juego. Es verdad que a Noel López de la Fuente (Silleda, 22 años) le falta todavía el premio del gol, pero al Tenerife ya le ha dado más que ningún otro futbolista de los que ejerce con rol de suplente. Podía haber dudas muy razonables respecto a su adaptación y rendimiento después de un año nulo en el Osasuna Promesas y una trayectoria sin luz en el Madrid Castilla. Pero el gallego las está aplacando en silencio, con unas prestaciones crecientes y con una cuota de méritos absolutamente determinante. Los números lo confirman.

Después de recibir un serio aviso de Cervera en el último triangular amistoso de la pretemporada, cuando consignó el míster que Noel había llegado falto de forma, el ex de Osasuna se puso las pilas y llegó al estreno ya listo para aportar. Garante de velocidad en un proyecto donde el entrenador considera crucial esta virtud, López ya tuvo minutos en el estreno frente al Guadalajara. Fue una señal. Desde entonces, suma y sigue. Su aportación es muy real.

Con el ex del Dépor se da la circunstancia de que siempre sale desde el banquillo. Junto a Josep Calavera es el único de los jugadores del plantel insular que ha disputado todos los compromisos ligueros con el rol de suplente, o sea, como revulsivo. De momento, funciona, aunque obviamente al atacante blanquiazul le gustaría un perfil mucho más relevante.

«Es rápido y además le podemos utilizar en más de una posición, en banda y por dentro», describe Cervera. «Una de sus virtudes es la velocidad, que nos faltaba un poco en la parte frontal del ataque. Al principio podía quedar la sensación de que los fichajes que llegaron tarde estaban a otro nivel distinto que aquellos que sí están desde el principio, pero al final eso es solo una cuestión de tiempo», añade.

López disipa las dudas con rendimiento inmediato. En la segunda jornada ya fue asistente de Enric Gallego para el segundo tanto de la goleada ante el Mérida, dos semanas más tarde fue el gallego quien provocó el penalti que transformó Maikel Mesa en el cierre del festín anotador frente al Ourense en el Heliodoro. Y por si hubiese dudas de que solo cumple y rinde en casa, Noel también exprimió sus minutos en Valdebebas el pasado sábado, cuando el míster le eligió para reemplazar a Alassan. Así, contra el segundo equipo del Real Madrid tampoco pasó desapercibida su actuación sobre el verde. Aunque aquello no tuviese mucho eco o el impacto de un gol o una asistencia, es Noel quien provoca la segunda amarilla a Lamini y deja al cuadro merengue con uno menos en el segmento final de la contienda, ahí cuando el cuadro de Arbeloa más apretaba por el empate.

En un equipo donde está muy definida la arquitectura del once inicial, que apenas experimenta cambios de una semana a la siguiente, se han puesto caro sincluso los minutos desde el banquillo. Y ahí Noel es el rey. El revulsivo favorito cumple y aporta siempre. Con López en el campo, pasan cosas. n

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife