Nacho Martínez, un líder en el FC Cartagena

Desde su llegada al FC Cartagena en el pasado mes de febrero, Nacho Martínez se ha consolidado como una de las piezas clave del proyecto albinegro. El lateral, con experiencia en el fútbol profesional, no solo ha aportado calidad sobre el césped, sino también liderazgo y compromiso en un vestuario que busca reinventarse para volve a ilusionar a su afición.

Nacho Martínez llegó sin hacer ruido. Aterrizó en la trimilenaria en el mes de febrero, cuando el mercado invernal ya había acabado, pero al no tener equipo podía firmar por el Cartagena. Cuando firmó por el cuadro albinegro nadie confiaba en que se podía lograr la salvación, porque la distancia era muy grande y la dinámica del equipo no invitaba a ello. A las pocas semanas se confirmó lo que era evidente. Nacho aportó su experiencia para intentar reconducir una nave que estaba ya condenada.

Su buen hacer, sus buenos encuentros y sobre todo su profesionalidad durante los meses que estuvo en un equipo roto, sirvió para ganarse a una afición que vio en él algo diferente a lo que contemplaba en sus compañeros, un jugador comprometido, pero sobre todo un futbolista con el nivel necesario para defender sus colores.

Ayer, ante los medios de comunicación se vio a un jugador que quiere liderar un vestuario. Ese papel que las circustancias le han asignado, lo ha recogido con gusto. Junto a Alfredo Ortuño, el otro jugador que se mantiene de curso pasado y sobre todo a Pablo de Blasis, conforman un grupo de futbolistas veteranos, con experiencia y con las ideas muy claras, para saber gestionar los malos momentos que ocurrirán durante el curso. Así lo explicó: «Bueno, pues, sobre todo el de ser un pilar fundamental, ¿no? Que ayudar a mis compañeros en lo que necesiten, tanto deportivo como extradeportivo. Y luego intentar tener un poco de serenidad cuando las cosas vengan mal y haya que dar la cara, pues, lógicamente los que llevamos más tiempo somos los que tenemos que dar un paso adelante. Y cuando las cosas vayan bien, pues, sumarnos a ese momento y disfrutar», aseguró.

Sobre la preparación del nuevo Cartagena 2025-2026 que ya mira al inicio liguero el domingo a las 19:30 en Antequera, Nacho Martínez resume el camino recorrido por el equipo en una idea clara: «Nuestro punto es que todos vamos con la misma idea. Crear un equipo fuerte, una piña, y desde el colectivo crecer».

La llegada de Javi Rey se ha visto con buenos ojos desde todos los puntos de vista del club. Su sintonía con el entrenador es otro de los aspectos importantes que ve Nacho en esta pretemporada. «El míster tiene una idea clara de lo que quiere su equipo. Lo vive todo con mucha intensidad y ganas y eso se transmite». Subraya Nacho la importancia de la propuesta futbolística: «Tácticamente quiere que seamos protagonistas, quiere ir a por los partidos y desde el primer día nos lo inculca».

Su renovación con el Cartagena no fue inmediata, es más en un primer momento tomó la decisión de marcharse del club y no aceptar prolongar el compromiso. Tras meditarlo y retomar las conversaciones con el club, decidió seguir: «Me tomé un tiempo de reflexión para ver todo con perspectiva. Para mí es muy importante estar donde te quieren. Aquí me lo han demostrado». Un gesto que muestra su compromiso con un proyecto que quiere dar un paso adelante.

"La competencia es buena"

Tendrá como competencia a Nil Jiménez en el lateral izquierdo, uno de los últimos refuerzos del cuadro albinegro. Nacho elogia a su nuevo compañero y tiene claro que ambos van a ser mejores en esa lucha por ganarse la confianza de Javi Rey: «Para mí la competencia es buena. Lógicamente el día a día hay que luchar por un puesto, hay que hacer lo mejor posible porque la competencia te hace estar al límite y no poder dormirte. Nil viene también con muchas ganas, chico joven, con hambre y me va a dar mi mejor versión y tengo que hacer que él también dé su mejor versión. Seguro irá muy bien» dijo.

La ambición de Nacho Martínez es clara. «Los que hemos jugado fútbol profesional queremos volver y los que aún no lo hicieron lo desean», reconoce. Y sabe que para lograrlos no solo basta con el trabajo dentro del campo, sino con el apoyo de la grada: «Necesitamos a la afición. Vamos a hacer todo lo posible para ilusionarlos».

Con esa mezcla de experiencia, hambre y liderazgo, Nacho Martínez se ha convertido en un pilar fundamental del Cartagena. Su evolución ha ido de la mano del crecimiento del equipo y su figura se proyecta como una de las referencias para seguir construyendo un proyecto serio que devuelva la ilusión a la ciudad portuaria.