El Murcia ficha a Flakus antes de abrir el nuevo curso en Marbella

Ochenta y siete días después del batacazo ante el Nástic en el play off, la afición del Real Murcia ha dejado atrás las lágrimas para cargarse una vez más de ilusión, deseando que la temporada 25-26, que empieza este lunes para los granas, sea la del deseado ascenso a Segunda División. Habrá que esperar nueve meses para saber si por fin el club murcianista puede sacar el cava de la nevera, pero, como los puntos valen lo mismo en la jornada 1 como en la 38, es esta noche cuando empieza el camino, un camino que comienza en Marbella a partir de las 21.30 horas.

En Marbella echará a rodar oficialmente el proyecto de Joseba Etxeberria, un Joseba Etxeberria en el que hay más miradas puestas que incluso en los fichajes. Porque Etxeberria no solo tiene la misión de hacer líder a un grupo con muy pocas caras nuevas. Etxeberria está obligado a imprimir esa idea futbolista atractiva que le trajo a Nueva Condomina, una idea en la que predomine el juego de ataque y que haga divertirse a la afición.

De ahí que todas las miradas estén en el trabajo de Etxeberria, y es que las novedades en la plantilla han sido más bien pocas. Ha preferido Goiria mantener el bloque, aprovechando el salto clasificatorio de los granas en la pasada temporada y tocando solo lo justo. A la espera de que hoy se cierre el mercado, son nueve los futbolistas firmados por los granas, destacando algunos más que reconocidos, como Moyita y Bustos, y otros que son toda una incógnita, como Zeka y Sekou.

Pero justo el mismo día que el Real Murcia debute en liga se espera que se cierre el fichaje más deseado. Después de un verano hablando de la vuelta de Flakus. Las posibilidades de su vuelta pasaron por todos los estados. Hasta ayer, porque, cuando parecía imposible, se abrió una vía para la esperanza. Ayudaron los 500.000 euros que Felipe Moreno ofreció al Castellón. Y, después de una semana de tiras y aflojas, anoche se cerró el traspaso, justo coincidiendo a 24 horas con el cierre de mercado y con el debut grana en Primera RFEF.

Que Flakus se incorpore a la expedición grana, sin realizar la pretemporada, sería una sorpresa, mientras que el Real Murcia debutará en liga con muchas incógnitas. Y es que son varios los jugadores que han acabado la pretemporada con problemas físicos. De ahí que sea difícil hablar del once titular que saltará al campo en esta primera jornada.

La única línea que escapa a las dudas es la portería, donde los granas contarán con un Gazzaniga que el curso pasado fue un salvavidas. En defensa habrá que ver si Cristo Romero está al 100% para entrar de inicio. Tiene problemas físicos el ex del Villarreal, de hecho en el último amistoso solo entró la última media hora, pero el no tener recambio en esa posición puede llevar a Etxeberria a forzar su debut. De jugar, el lateral izquierdo sería la única cara nueva en una defensa en la que repiten Saveljich, Alberto González y David Vicente. Andrés López no viajó por unas dolencias musculares.

No jugará Antonio David, al quedarse fuera por un virus estomacal, lo que obligará al técnico a hacer inventos, ya que con Sekou recién llegado, no hay más pivotes en la plantilla. Isi Gómez y Palmberg podrían ser los encargados de dirigir al no poder tampoco contar con Moyita quien no viajó por una contusión. Molestias que también hacen que Álvaro Bustos sea duda, dejando a Sarabia como una alternativa al extremo.

Donde más opciones hay es en la media punta. A Juan Carlos Real se han sumado jugadores como Ekain y Schalk. Mientras que en ataque, a la espera de Flakus, Etxeberria tendrá que tirar de Pedro Benito y Cadorini, aunque este último lo normal es que no juegue si finalmente se decide cederle a otro equipo. Pero estará en Marbella.

Visto lo visto, no será este primer once el once ideal de Etxeberria, un Etxeberria que donde no puede especular es con el marcador, y más teniendo en cuenta la ambición de una afición que no quiere ver como el ascenso se le vuelve a escapar de las manos.

Deberá pelear el Real Murcia por traerse los tres puntos de Marbella. Allí se reencontrarán los granas con tres ex. En la portería estará Manu García, en defensa el lateral Álex García y en el ataque Rodri Ríos.