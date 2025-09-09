Monsalve sigue de baja y Jeremy de León está para debutar en el Hércules-Algeciras de las 19:15 horas

Bolo seguirá siendo titular este viernes. Nacho Monsalve, que se quedó fuera de la convocatoria en Ibiza el sábado pasado, no ha superado las molestias que arrastra en la rodilla y deberá permanecer, como mínimo, otra semana más sin poder competir. El madrileño no acaba de recuperarse de un golpe en la articulación que sufrió en pretemporada, y combina días de normalidad con otros en los que la inflamación de la zona le impide ejercitarse.

En un primer momento, se achacó su dolencia a la contusión, al efecto natural del traumatismo, pero la repetición recurrente de la hinchazón en cuanto aumenta la carga de trabajo obliga al club a volver a someter al jugador a pruebas más exhaustivas para calibrar exactamente qué es lo que provoca las recaídas una vez que se ha conseguido que desaparezca el malestar. Monsalve, titular en la primera jornada, en el triunfo frente al Tarazona, disputó los 90 minutos con aparente normalidad. El problema sobrevino después, con el trabajo semanal.

Rubén Torrecilla decidió dejarle fuera de la lista de convocados para evitarle el traslado y favorecer su reposo. Pero, tras las dos primeras rutinas físicas en Fontcalent para preparar el duelo del viernes, en el Rico Pérez, se ha decidido frenar al futbolista hasta que se acote el diagnóstico y se establezca el tratamiento. No se teme por una afectación grave, pero el hecho de que se reproduzca de forma cíclica fuerza a extremar la precaución con el exzaguero del Eldense.

El amuleto de Ancelotti está listo

Monsalve tendrá que esperar para regresar al equipo y Jeremy de León ya está preparado para gozar de sus primeros minutos como blanquiazul. El extremo puertorriqueño ya ha alcanzado la condición física óptima para formar parte de la convocatoria y ser una alternativa ofensiva en el sistema del preparador extremeño, que no ha exprimido a Oriol Soldevila en las dos primeras jornadas a pesar de que el pichichi del curso pasado aún está lejos de su mejor versión.

El atacante pelirrojo, una de las apuestas de la comisión deportiva podrá estrenarse en el Rico Pérez frente al Algeciras. Sus molestias en el hombro son historia y el fondo físico que le faltaba por haber recibido el alta médica a finales de julio está ya cubierto. No para competir de inicio, seguramente, pero sí para ser una alternativa al barcelonés en la segunda mitad.

Samu Vázquez está al 100%

El otro defensor que aterrizó con dolores en Can Misses fue el lateral albaceteño. Samu Vázquez, con otro golpe fuerte en la pierna, explicó a Torrecilla que no se encontraba al 100% para la disputa de un compromiso de máxima exigencia y el técnico optó por dar esa responsabilidad a Alejandro Sotillos, que terminó siendo protagonista, pero no por el motivo que él anhelaba cuando se le comunicó la titularidad. El manchego le suplió al descanso y completó la segunda parte sin resentirse. La semana, hasta el miércoles, ha sido normal para él, por lo que lo más lógico, si no hay contratiempos, es que vuelva a ser titular en casa, donde ya marcó en el debut liguero el tanto de la victoria.

La Federación no escucha al Hércules

El enfrentamiento de la tercera jornada se mantiene en el mismo horario: 19:15 horas. La supuesta reclamación para pedir que se retratase dos horas, la que anunció Torrecilla la semana pasada tras su comparecencia ante los medios en la previa del UD Ibiza-Hércules, o no se llevó a cabo o se formuló, pero por un cauce coloquial, uno al margen del reglamentario, uno que no se registró como demanda oficial ante el Juez Único de Competición. A tres días del envite, no ha habido resolución alguna del comité. Por contra, el órgano gestor del fútbol modesto ha hecho públicas las retransmisiones televisivas y en ellas, el terrible horario de las 19:15, el que abre la tercera jornada en el grupo 2 de Primera RFEF, seguía siendo el que era.

Puede que el Hércules se dirigiera a algún responsable federativo para pedirle explicaciones por la designación o simplemente para recordar los problemas que genera en la masa social fijar un encuentro entre semana tan temprano, pero se hizo más como muestra de descontento para tratar de incidir en futuras programaciones que para buscar legalmente una modificación buscando la implicación del magistrado. En Algeciras nunca barajaron otra hora, nadie contactó con el rival para hacerle partícipe de la supuesta reclamación, lo que refrenda todavía más que esta no se produjo en los términos que establece el reglamento de la liga.