Monopolio del CD Tenerife, que acapara todos los MVP en Primera RFEF

El CD Tenerife lo tiene y lo acapara todo: liderato, mejores dígitos de los dos grupos de Primera RFEF, pleno de porterías a cero y, por si fuera poco, también todas las distinciones individuales que se han otorgado tras cada jornada. Si Juanjo Sánchez se impuso con claridad como primer MVP de la liga en la competición de bronce y el trigoleador De Miguel en la segunda, ayer quedaron sentenciadas a favor de Anthony Landázuri las votaciones de la tercera fecha del campeonato.

Se dan dos factores cruciales a favor de este monopolio blanquiazul desde el comienzo de la competición: por un lado, el excelente nivel de fútbol y resultados que está desplegando el representativo; y por otro, que la gran masa social y su alto índice de actividades en las redes -las votaciones se hacen a través de X- siempre decantan la balanza del lado de los jugadores del Tenerife. Así lo reconocía el propio Álvaro Cervera, quien considera que es un factor favorable a sus futbolistas desenvolverse en un contexto de tanta repercusión. El idilio de los insulares con este simbólico título al mejor jugador de cada jornada comenzó con la exhibición en el mediocampo que firmó Juanjo en el estreno en el Pedro Escartín contra el Guadalajara.

El primero, Juanjo

El nivel del sevillano fue una sorpresa para quienes no le conocían, pero incluso desde dentro del vestuario se deshicieron en elogios hacia el de Lebrija después del grado de relevancia que adquirió en el funcionamiento colectivo del Tenerife.

Una semana más, las votaciones volvieron a ser concluyentes y se tiñeron de nuevo de blanquiazul. En ese caso, para honrar con el barniz de otro MVP el doblete de Jesús de Miguel, protagonista con mayúsculas de la goleada al Mérida. Aunque había otros jugadores destacados en el cuarteto de candidatos, los cuales elige la propia liga, en el momento de emitir los votos no hubo apenas discusión.Si no hay sorpresa en las pocas horas que faltan para el cierre de las urnas virtuales, el mejor jugador de otra jornada más será también del Tenerife. Anoche arrasaba el ecuatoriano Landázuri, primer defensa de la liga que va a imponerse como MVP -antes triunfaron un medio y un delantero- y que abrochaba para sí más del 59% de los apoyos. En este caso, más que en ningún otro, queda claro que el mayor empuje de la afición blanquiazul ha sido determinante.

Muy atrás se quedan Salifo Caropitche, que firmó un doblete con el Guadalajara; o el recital que dio el talentoso Hugo con un hat trick formidable para el Celta Fortuna en Mérida.

