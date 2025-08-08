Más de mil aficionados del Hércules estarán presentes en el Martínez Valero

Hay ganas de fútbol y si es contra tu mayor rival, todavía más. La afición del Hércules está viviendo una pretemporada muy positiva para sus intereses y quiere seguir viendo como su equipo acumula buenas sensaciones y grandes actuaciones. La victoria en el derbi celebrado en el Rico Pérez y el triunfo en el Trofeo Ciudad de Alicante encendió a la parroquia del Hércules y para el Festa d'Elx ha respondido de la mejor manera.

Más de mil entradas han sido vendidas para el sector de la afición visitante en el Martínez Valero. Mañana a las 20:30 se espera que el feudo del Elche tenga un gran aspecto, recordando tiempos pasados con la rivalidad en lo más alto del fútbol español.

El Festa d'Elx será el segundo amistoso entre Hércules y Elche este verano, con victoria para el conjunto alicantino en el primero. Por un lado, será la última prueba del equipo dirigido por Eder Sarabia antes del fuego real ante el Betis.

Pese a la diferencia de categoría, la rivalidad entre las dos entidades está más presente que nunca. Ya se echa de menos en la provincia un derbi entre los dos más grandes en partido oficial. Si se respiró un ambiente tenso en el partido amistoso, en competición oficial la competitividad se multiplicaría.

Las aficiones responderán y demostrarán que la rivalidad sigue latiendo, pero por el momento, hay que conformarse con dos duelos de pretemporada. Un partido de verdad entre Hércules y Elche deberá esperar.