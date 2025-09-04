El Mérida y la amenaza de crisis en el Tenerife que nunca llegó

El tinerfeñismo andaba preocupado a comienzos de octubre de 1995. Lo estaba sin saber que siete meses más tarde iba a celebrar la segunda clasificación de su equipo para una competición europea, la Copa de la UEFA. Pero el inicio de ese camino sembró dudas. Había llegado un nuevo entrenador, ni más ni menos que Jupp Heynckes, y ni los resultados ni el juego estaban siendo convincentes. Aunque ahora parezca mentira o no se recuerde así, a aquel Tenerife le costó despegar. Prueba de ello fue el primer enfrentamiento con un Mérida que vuelve al Rodríguez López 30 años después. Lo que debió ser un triunfo contundente, por la diferencia de potencial entre un equipo ya consolidado en Primera y un debutante, se resolvió con un agobiante 1-0. Los extremeños, que jugaron toda la segunda parte con un futbolista menos por la expulsión del ucraniano Serhiy Pogodin, solo cedieron por un gol de penalti anotado por Juan Antonio Pizzi en el minuto 39 –el hispano argentino cerró ese curso con 31, como máximo anotador de Primera División y Bota de Oro–.

Así se resume la primera toma de contacto entre dos equipos que se reencontrarán en la segunda fecha de la Primera RFEF, un duelo que se repitió en el mismo escenario en las temporadas 97/98, también en Primera –1-1 con goles de Makaay y Momparlet–, y 99/00 –0-1, Juan Prieto–, en Segunda.

Tres puntos y gracias

El antecedente más lejano vino condicionado por la creciente incertidumbre que generó el Tenerife en el arranque de la temporada 95/96. Después de un curso de transición dirigido desde el banquillo por Vicente Cantatore, el club optó por Jupp Heynckes para volver a apuntar alto, como con Jorge Valdano. Lo hizo con una base consolidada y con el fichaje de Slavisa Jokanovic como principal apuesta en el verano. Junto al mediocentro serbio, dos novedades menos llamativas pero con un alto rendimiento por descubrir, los grancanarios Alexis Suárez y Toni Robaina. Nombres aparte, aquel Tenerife arrancó con un prometedor 0-1 en el Sánchez Pizjuán, pero luego se estancó con empates y derrotas. Cayó por 1-4 con el Espanyol, igualó con el Celta en Vigo (2-2) y el Deportivo en casa (1-1), y salió goleado del José Zorrilla. Ese 3-0 en el campo del Valladolid encendió las alarmas a tres días de un encuentro sin precedentes, un Tenerife-Mérida programado para la noche del miércoles 4 de octubre. "Tres puntos y gracias", tituló a la mañana siguiente El Día.

La respuesta mostrada ante un ascendido sin experiencia en Primera, fue inquietante. El 1-0 tuvo continuidad en La Romareda (0-2), pero la racha se cortó de golpe para dar paso a una serie de siete jornadas sin vencer. Y cuando parecía que el Tenerife no iba a llegar muy lejos, ganó en Salamanca el 3 de diciembre e comenzó la escalada para cerrar el curso en el quinto puesto por detrás de Atlético, Valencia, Barcelona y Espanyol.

Sin minutos para Felipe

En la búsqueda de soluciones después del doloroso tropiezo en Pucela, Heynckes cambió el modelo de juego para la cita con el Mérida. Se decantó por una alineación formada por Marcelo Ojeda, Carlos Aguilera, César Gómez, Antonio Mata, Julio Llorente, Chano, Jokanovic, Anonio Pinilla, Toni Robaina, Juan Antonio Pizzi y Diego Latorre. Como suplentes intervinieron Juanele, Ignacio Conte y Luis Miguel Ramis.Felipe Miñambres, actual presidente del club, fue testigo desde el banquillo.

Por los visitantes, Sergio Kresic confió en Leal, Loren Morón, Manuel Momparlet, Dulanto, Antonio Monreal, Ángel Luis, Correa, Podogin, Antonio Reyes, Quique Martín y Prieto. Pirri, Sinval y Urbano también tuvieron minutos.

El derecho a protestar

El primero en reconocer que el camino no estaba siendo correcto fue Heynckes. "No se puede jugar con el miedo en las piernas", admitió con el alivio del resultado. "No había visto al equipo así, pero ganamos y eso es lo importante", añadió sin dejar de compartir alguna preocupación, como la reacción de sus futbolistas al sentir la presión de la grada. "Noté que algunos estuvieron pendientes del público", observó Jupp poniéndose en el lugar de la afición. "No estamos desarrollando un buen fútbol y la gente tiene derecho a protestar", afirmó el técnico alemán.

Heynckes se mostró seguro de que el Tenerife estaba soportando un "problema de mente, de autoconfianza y de inseguridad". Esa etapa gris quedó en el olvido. Aquel Tenerife de leyenda supo apagar una ameneza de crisis fantasma.